Arrestan a un hombre por supuesto acoso a Shakira en Miami Beach

MIAMI .- Un hombre de 56 años fue arrestado el lunes frente a la casa de la estrella colombiana Shakira en Miami Beach , a quien las autoridades señalan de acoso a través de las redes sociales y de enviarle regalos no solicitados a la estrella de la música.

Además, dijo, que juntos abrirían un negocio y que conocía detalles de su vida personal y familiar, acorde con el registro de la detención.

Valtier también envió paquetes a la residencia de Shakira, con botellas de vino, chocolates y juguetes, de acuerdo con el informe, que indica que la artista y su equipo de seguridad le advirtieron que dejara de hacerlo y de publicar información falsa.

Supuesto acoso

El 3 de enero, Valtier anunció en las redes sociales que viajaba a Florida a la casa de la celebridad, según los registros del caso. El lunes 8 de enero, fue arrestado en Miami Beach y se negó a declarar. Fue acusado por acoso.

Durante una audiencia, el acusado aseguró que “es mi esposa [Shakira], yo le hablo todo el tiempo, es mi esposa”, a lo que el juez del caso respondió: “No, señor, no señor, no es su esposa, ella no es su esposa”.

Valtier deberá pagar una fianza estimada en 100.000 dólares, de acuerdo con documentos de la corte. Inicialmente, la penalidad había sido impuesta en 50.000 dólares, pero fue incrementada por el juez.

Shakira, quien reside en Miami Beach con sus dos hijos, no ha hecho comentarios sobre el incidente.