Carlos Vives habla sobre la separación de Shakira

Vives, quien no solo cuenta con una colaboración con la artista, el exitoso tema La Bicicleta, también posee una estrecha relación con su compatriota, por lo que dejó ver su apoyo una vez más, así como también rechazó las críticas de quienes alegan que Shakira solo está herida.

"Me llamó mucho la atención que cuando ella se separa...para la gente ya no es importante el matrimonio. Para una mujer colombiana, para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado".

A juicio del artista, lo que pudo percibir tras la ruptura de Shakira y Piqué es que con el tiempo la sociedad parece haberle restado importancia al compromiso de tener una pareja y formar una familia con ella.

"No es que ella está herida porque sí. Pero es que me di cuenta de eso (de que estamos) en una sociedad en la que uno se casa y (el matrimonio) es una cosa desechable".

La relación de Shakira y Piqué

La cantante colombiana y el exfutbolista español tuvieron una relación de aproximadamente 10 años.

Desde el inicio del romance, la pareja acaparaba todas las miradas y se mantuvieron como una de las parejas más sólidas de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, aunque el amor los llevó a tener dos hijos, Milan y Sasha; la barranquillera y el catalán no llegaron al altar. La razón se debió a que ambos consideraban que su compromiso como pareja y con su familia funcionaba perfectamente bien sin la necesidad de hacerlo 'oficial' con el matrimonio.

"El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", dijo Shakira en 2020, durante una entrevista a 60 Minutes.

Por su parte, Piqué alegó en The Overlap que nunca le había dado un anillo a la cantante porque, aunque no tiene problemas con el matrimonio, consideraba que ambos llevaban su relación muy bien, además de respetar la posición de la madre de sus hijos al respecto.

"Es su mentalidad, quiero decir, me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos de nueve y siete años, trabajamos bien como pareja. No tenemos la necesidad estar casados. No tengo ningún problema, pero no es el caso", comentó.