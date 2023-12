Piqué exige a Shakira más tiempo con sus hijos

Esta vez, Piqué habría pedido a Shakira más tiempo con Sasha y Milan, los dos hijos varones que tuvieron hace diez y ocho años, respectivamente. La petición, agregó People en Español, no está registrada en el acuerdo entre las partes.

A pesar de que el documento señala un lapso para que los pequeños pasen con su padre cada año, el mismo podría favorecer al español, pues podría aferrarse al hecho de que el mismo está ratificado en Barcelona y no en Miami, donde actualmente viven con su madre.

Más problemas entre Shakira y Piqué

Otro importante tema, sostuvo Martín, tiene que ver con una propiedad en común. La casa que ambos poseen en Cataluña aún no ha sido vendida, algo por lo que no encuentran punto medio: "No se ponen de acuerdo para vender la casa... Me enteré que Piqué está presionando a Shakira para vender esta casa".

De momento, las partes no se han pronunciado sobre ambas situaciones.

Del lado de la colombiana, España no deja de ser un problema para ella a pesar de que recientemente se declaró culpable por evasión de impuestos, un hecho que la obliga a pagar una multa de 7.5 millones de dólares.

Dicho fraude se generó por no pagar una suma de 14.5 millones de euros en impuestos entre los años 2012 y 2014.