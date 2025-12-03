Artista cubano "El Insurrecto" bajo custodia de ICE

MIAMI . - De acuerdo con un reporte oficial el cantante cubano Leandro Medina Fellove, popularmente conocido como “El Insurrecto”, se encuentra actualmente bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) en Florida.

Según la información consultada por este medio, Medina Fellove se encuentra recluido en el centro de detención Florida Soft Side South, ubicado en 54575 Tamiami Trail E, Ochopee, FL 34141, también conocido como Alligator “Alcatraz”.

Hasta el momento, los detalles sobre el tema son preliminares; ICE no se ha pronunciado sobre los motivos exactos de la detención de Medina Fellove. Desde Diario Las Américas intentamos comunicarnos telefónicamente con la Oficina de Control de Expedientes (Docket Control Office) de Krome en Miami, encargada de brindar información sobre estos casos, pero los intentos han sido infructuosos. Mientras tanto, el artista se encuentra a la espera de que se definan los trámites legales relacionados con su custodia.

La situación del artista, exintegrante del grupo musical Clan 537, divulgada este miércoles, ha generado inquietud entre artistas y seguidores, quienes esperan que los trámites legales relacionados con su custodia avancen con claridad y transparencia.

Así lo expresó su colega y excompañero de carrera Yoandys Lores González, Baby Lores en un post de Facebook:

"Querida familia y seguidores,

Quiero tomar un momento para dirigirme a ustedes sobre algo que ha salido a la luz recientemente. Mi compañero y hermano del Clan 537, Leandro (El Insurrecto), ha pasado por un momento difícil relacionado con un incidente de tránsito. Estamos apoyándolo en todo lo que podemos, y confiamos en que las cosas se resolverán con el tiempo y con el proceso legal correspondiente.

Agradecemos su comprensión y respeto en este momento, y les pedimos que nos acompañen con buena energía. Estamos aquí para seguir haciendo música y compartiendo con ustedes, como siempre. ¡Gracias por estar ahí! @clan537_oficial @insurrecto_oficial".

Este reportaje se actualizará conforme se conozcan nuevos detalles.