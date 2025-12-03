miércoles 3  de  diciembre 2025
DETENIDO

Artista cubano "El Insurrecto" bajo custodia de ICE

Actualmente se encuentra recluido en el centro de detención Alligator “Alcatraz”, en Florida, una instalación bajo custodia de ICE destinada a inmigrantes.

Leandro Medina Fellove, popularmente conocido como "El Insurrecto" junto a Baby Lores

ARCHIVO - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - De acuerdo con un reporte oficial el cantante cubano Leandro Medina Fellove, popularmente conocido como “El Insurrecto”, se encuentra actualmente bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida.

Según la información consultada por este medio, Medina Fellove se encuentra recluido en el centro de detención Florida Soft Side South, ubicado en 54575 Tamiami Trail E, Ochopee, FL 34141, también conocido como Alligator “Alcatraz”.

Lee además
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
INMIGRACIÓN

ICE detiene a la madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca; enfrenta deportación
Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
AGRADECIMIENTO

Republicanos cierran filas con el ICE: envían mensaje de Acción de Gracias en apoyo ante ola de ataques

Hasta el momento, los detalles sobre el tema son preliminares; ICE no se ha pronunciado sobre los motivos exactos de la detención de Medina Fellove. Desde Diario Las Américas intentamos comunicarnos telefónicamente con la Oficina de Control de Expedientes (Docket Control Office) de Krome en Miami, encargada de brindar información sobre estos casos, pero los intentos han sido infructuosos. Mientras tanto, el artista se encuentra a la espera de que se definan los trámites legales relacionados con su custodia.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 2.20.56 PM

La situación del artista, exintegrante del grupo musical Clan 537, divulgada este miércoles, ha generado inquietud entre artistas y seguidores, quienes esperan que los trámites legales relacionados con su custodia avancen con claridad y transparencia.

Así lo expresó su colega y excompañero de carrera Yoandys Lores González, Baby Lores en un post de Facebook:

"Querida familia y seguidores,

Quiero tomar un momento para dirigirme a ustedes sobre algo que ha salido a la luz recientemente. Mi compañero y hermano del Clan 537, Leandro (El Insurrecto), ha pasado por un momento difícil relacionado con un incidente de tránsito. Estamos apoyándolo en todo lo que podemos, y confiamos en que las cosas se resolverán con el tiempo y con el proceso legal correspondiente.

Agradecemos su comprensión y respeto en este momento, y les pedimos que nos acompañen con buena energía. Estamos aquí para seguir haciendo música y compartiendo con ustedes, como siempre. ¡Gracias por estar ahí! @clan537_oficial @insurrecto_oficial".

Embed

Este reportaje se actualizará conforme se conozcan nuevos detalles.

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
PRESIÓN AL RÉGIMEN

Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

