Ataque con cuchillo deja a un hombre herido en Fort Lauderdale, se busca al responsable

La víctima fue trasladada con heridas que no ponen en riesgo su vida, mientras la policía investiga el hecho y busca al sospechoso.

Imagen de referencia patrulla de la Policía de Fort Lauderdale.

Por CARLOS ARMANDO CABRERA

FORT LAUDERDALE.- EL Departamento de Policía de Fort Lauderdale (FLPD) investiga un incidente ocurrido la mañana del miércoles, en el que un hombre resultó apuñalado en el torso y tuvo que ser hospitalizado. Según el reporte oficial, los agentes llegaron alrededor de las 8 a.m. a la cuadra 400 de la avenida 14 del noroeste de esa localidadad, luego de recibir llamadas que alertaban sobre una agresión con arma blanca.

En el lugar, los oficiales encontraron a un hombre adulto, con lesiones en la parte superior del torso. Fue trasladado inmediatamente a un hospital cercano, donde se le brindó atención médica. Las autoridades confirmaron que las heridas no representan un peligro para su vida, aunque se mantiene bajo observación.

Según las pesquisas, la policía descubrió que el ataque no ocurrió en el lugar donde el herido fue encontrado, lo que indica que el sospechoso probablemente trasladó a la víctima o esta logró moverse antes de recibir ayuda. Este detalle ha sido clave para los detectives, que ahora buscan reconstruir la secuencia de los hechos y localizar al agresor.

Hasta el momento, no se ha divulgado información sobre el responsable, incluyendo descripción física o posibles motivos, mientras los uniformados continúan entrevistando testigos y revisando cámaras de seguridad cercanas a la escena. El FLPD hizo un llamado a la comunidad para que cualquier persona que tenga información sobre el incidente se comunique con ellos, garantizando confidencialidad a quienes colaboren.

Los incidentes de este tipo han aumentado la atención de la policía en la zona, especialmente en áreas residenciales y comerciales cercanas al centro de Fort Lauderdale, donde se están reforzando patrullajes y medidas preventivas. La investigación permanece abierta, y las agencias del orden no descartan la posibilidad de nuevos arrestos a medida que se recaba información adicional sobre el acontecimiento.

El caso subraya la importancia de la prevención y la vigilancia comunitaria, así como de la rápida respuesta de los servicios de emergencia ante reportes de violencia.

