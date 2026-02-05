jueves 5  de  febrero 2026
FRAUDE

Cuatro hombres enfrentan cargos en Miami por fingir choque para estafar al seguro

La policía identificó que el choque había sido planeado como parte de un esquema para estafar y obtener beneficios del seguro automovilístico y se valió de coordinación previa a través de mensajes de texto.

Dairon Palacios, de 18 años; John Michael Acosta, de 21 años; Adriano Prada, de 19 años y Dimas Tomayo, de 30 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Cuatro hombres fueron arrestados en Miami tras ser vinculados con un accidente de tránsito que las autoridades determinaron como intencional y planificado para defraudar compañías de seguros.

Los detenidos fueron identificados como Dairon Palacios, de 18 años y residente de West Palm Beach; John Michael Acosta, de 21 años; Adriano Prada, de 19 años, ambos con domicilio en Miami; y Dimas Tomayo, de 30 años y vecino de Hialeah. Enfrentan cargos de fraude de seguros por accidente simulado, esquema organizado para defraudar y proporcionar información falsa a las autoridades, según los registros policiales.

El incidente ocurrió la noche del miércoles en la intersección de la avenida 8 con la calle 70 al noroeste de Miami- Dade, cuando la policía respondió a un choque reportado. Tras revisar imágenes de vigilancia, un detective determinó que el accidente había sido provocado deliberadamente. El video mostró dos vehículos colisionando, seguido de la huida de uno de los conductores a bordo de otro automóvil que estaba esperando cerca.

Los responsables de la investigación establecieron que Dimas Tomayo participó activamente en la colisión, aunque al inicio su declaración no coincidía con lo registrado. Según el reporte policial, señaló que un desconocido lo contactó ofreciéndole $1,500 y reparaciones de su vehículo a cambio de involucrarse en el incidente. La coordinación habría ocurrido a través de mensajes de WhatsApp, incluyendo instrucciones sobre el conductor de grúa que trasladaría el automóvil a un taller.

Por su parte, Palacios primero negó conocer los detalles del suceso, pero posteriormente admitió que sabía del plan y que recibiría $400 por participar. Prada aseguró a los investigadores que no conocía personalmente a los otros involucrados y que se sintió engañado, recibiendo $600 como pago por su participación.

Los documentos del caso sostienen que los cuatro hombres organizaron y participaron conscientemente en un accidente premeditado, con el objetivo de generar documentación que permitiera presentar reclamaciones de daños vehiculares y obtener beneficios de protección contra lesiones personales (PIP) a través de seguros de automóvil.

Tras su detención, los sospechosos fueron ingresados a la cárcel la mañana del jueves, y el caso sigue bajo investigación para determinar si existen conexiones adicionales o reclamos de seguros asociados al esquema de fraude.

