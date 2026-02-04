Controles antidrogas marcan salida de crucero temático desde el puerto de Miami

En esta ocasión, la embarcación realiza un itinerario especial vinculado a un viaje temático organizado por Atlantis Events, promocionado como uno de los mayores encuentros festivos de la comunidad LGBTQ+ en altamar.

MIAMI.- Un operativo federal y local en el Puerto de Miami dejó como saldo cinco turistas arrestados y la apertura de varios procesos judiciales por delitos relacionados con narcóticos, en medio de los preparativos de un crucero temático que partía desde Miami con miles de pasajeros a bordo a inicios de esta semana.

Las detenciones se produjeron durante labores de inspección en la Terminal A de Dodge Island, mientras se realizaban los procedimientos de embarque del crucero Symphony of the Seas. La revisión incluyó unidades caninas especializadas en detección de drogas y tecnología portátil para identificación preliminar de sustancias controladas.

EXCLUSIVA De la televisión al cine: actores de Aída y vuelta llegan a Miami en medio de máxima expectativa ante su premier

De acuerdo con documentos judiciales y registros de detención, los casos fueron inicialmente detectados por agentes federales y posteriormente transferidos a la jurisdicción del condado Miami-Dade al determinarse que las cantidades incautadas no ameritaban investigación federal de mayor escala.

Las autoridades confirmaron que los cinco implicados fueron trasladados al centro correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde enfrentaron audiencias iniciales de fianza.

Symphony of the Seas Hoi Le, Brad Kloha, Adam Jones, Joshua Jenkins y Joshua Eddy. DEPARTAMENTO CORRECIONAL MIAMI-DADE

Entre los arrestados figura Joshua Eddy de 41 años residente en California, a quien se le ocuparon múltiples sustancias sintéticas, incluyendo MDMA, ketamina, metanfetamina y GBL, distribuidas en pastillas y líquido. El acusado enfrenta cargos por tráfico y posesión de drogas, con una fianza establecida en 7,000 dólares.

Otro detenido, Joshua Jenkins de 39 años y procedente del estado de Washington, fue acusado tras hallarse pequeñas cantidades de metanfetamina en su equipaje. En su caso, el tribunal determinó liberarlo bajo su propia responsabilidad tras la audiencia inicial.

Un tercer implicado, Brad Kloha de 41 años vinculado al estado de Tennessee, enfrenta cargos por tráfico de MDMA y posesión de sustancias controladas luego de que autoridades detectaran comprimidos que arrojaron resultados positivos a MDMA y ketamina. La fianza fue fijada en 6,000 dólares.

Asimismo, Adam Jones de 49 años originario de Georgia fue arrestado luego de que agentes encontraran pastillas que presuntamente contenían metanfetamina. El tribunal le impuso una fianza de 5,000 dólares mientras avanza el proceso judicial.

El quinto detenido, Hoi Le de 51 años, fue acusado tras el hallazgo de metanfetamina y ketamina en su equipaje, según reportes oficiales. También recibió una fianza de 5,000 dólares.

La investigación se apoyó en sistemas tecnológicos de detección química rápida, entre ellos pruebas espectroscópicas infrarrojas y kits reactivos de cambio de color para la identificación preliminar de narcóticos. Las incidencias fueron registradas en bases de datos federales de control y seguimiento de actividades ilícitas.

El caso se produce en un contexto de reforzamiento de controles en terminales portuarias del sur de Florida, particularmente en eventos y viajes de alta demanda, donde autoridades buscan prevenir el tráfico y consumo de sustancias ilegales antes de la salida de embarcaciones.

En esta ocasión, la embarcación realiza un itinerario especial vinculado a un viaje temático organizado por Atlantis Events, promocionado como uno de los mayores encuentros festivos de la comunidad LGBTQ+ en altamar, un evento que tradicionalmente se realiza una vez al año y que reúne a miles de pasajeros de distintas partes del mundo. Más allá de este viaje puntual, el Symphony of the Seas es considerado uno de los cruceros más grandes y avanzados del planeta, operando como una ciudad flotante con oferta de espectáculos, gastronomía internacional, zonas recreativas y experiencias de entretenimiento que forman parte de su itinerario regular en rutas del Caribe.