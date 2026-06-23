martes 23  de  junio 2026
CASO EL TAIGER

Audio policial revela declaración de expareja del acusado por la muerte de El Taiger

El material, divulgado por Univision 23 Miami, recoge el testimonio de Ana María Pérez ante detectives durante los primeros días de la investigación

José Manuel Carvajal El Taiger y Damián Valdés-Galloso, acusado como principal sospechoso en el caso

José Manuel Carvajal "El Taiger" y Damián Valdés-Galloso, acusado como principal sospechoso en el caso

CAPTURA DE VIDEO - POLICÍA MIAMI
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un audio correspondiente a un interrogatorio realizado por detectives durante los primeros días de la investigación por la muerte del reguetonero cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger, ofrece una nueva mirada a los acontecimientos que rodean el caso.

El material fue divulgado por el periodista Daniel Benítez, de Univision 23 Miami, y recoge la declaración de Ana María Pérez, expareja de Damián Valdez Galloso, el hombre acusado del asesinato del artista cubano.

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La grabación, de cerca de una hora de duración, forma parte de la evidencia recopilada por las autoridades tras el incidente ocurrido la madrugada del 3 de octubre de 2024 y permite escuchar por primera vez la versión ofrecida por Pérez a los investigadores.

Según la información revelada por Univision 23, la entrevista tuvo lugar durante la madrugada del 5 de octubre, cuando los detectives aún intentaban reconstruir los movimientos de las personas vinculadas al caso y establecer una cronología precisa de los hechos.

De acuerdo con la investigación, Pérez aparece en imágenes de vigilancia llegando a la vivienda de Hialeah relacionada con el expediente alrededor de las 4:56 de la mañana, poco después de que presuntamente ocurriera el ataque.

Durante su declaración, aseguró que no observó lo sucedido dentro de la residencia y afirmó desconocer dónde se encontraba Valdez Galloso en ese momento.

El contenido del interrogatorio aporta detalles sobre las diligencias realizadas por los investigadores en las horas posteriores al suceso y sobre las personas que estuvieron en contacto con el acusado durante ese período.

La revelación se suma a otros testimonios obtenidos por las autoridades como parte de la pesquisa. En noviembre de 2025, Univision 23 Miami informó sobre la declaración de Solayne de la Caridad García Valdés, quien presuntamente se encontraba en la vivienda durante las horas previas al ataque.

Según esa entrevista, García Valdés habría contactado telefónicamente a Pérez durante aquella madrugada, una información que posteriormente pasó a formar parte del expediente.

La fiscalía sostiene que El Taiger acudió a la residencia de Valdez Galloso en Hialeah durante las primeras horas del 3 de octubre de 2024. Horas más tarde fue encontrado gravemente herido dentro de un vehículo y trasladado a un hospital del sur de Florida, donde falleció días después.

Valdez Galloso permanece recluido en la cárcel del condado Miami-Dade mientras enfrenta cargos relacionados con el caso. Registros judiciales indican que su próxima comparecencia ante la corte está prevista para el 28 de julio.

La causa continúa avanzando mientras fiscales y abogados de la defensa se preparan para una nueva etapa del proceso judicial en uno de los casos criminales de mayor repercusión dentro de la comunidad cubana del sur de Florida.

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