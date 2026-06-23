Cubano enfrenta cargos por allanamiento armado tras disputa en vivienda de Miami

MIAMI.- Un ciudadano cubano de 24 años enfrenta cargos por allanamiento armado con agresión o lesiones tras un incidente ocurrido en un complejo residencial de Downtown Miami que dejó dos personas heridas, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el informe policial, José Alejandro Ramírez fue arrestado luego de presuntamente ingresar con un cuchillo a una unidad ubicada en el complejo Art Plaza, donde se produjo un altercado con los ocupantes del lugar.

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La investigación indica que el conflicto se originó por una disputa relacionada con la ocupación de la vivienda. Según las autoridades, una mujer que rentaba el inmueble habría permitido la permanencia de terceros en la propiedad, situación que posteriormente derivó en desacuerdos vinculados al pago del alquiler.

Los detectives sostienen que el acusado recibió las llaves de la residencia y posteriormente accedió al interior para exigir a quienes se encontraban allí que abandonaran el lugar.

La Policía de Miami (MPOD) señaló que Ramírez presuntamente tomó un cuchillo y confrontó a los ocupantes, lo que desencadenó un forcejeo mientras estos intentaban grabar lo ocurrido con sus teléfonos celulares.

Las pesquisas indican que una de las víctimas sufrió la fractura de un diente, mientras la otra presentó una lesión en uno de sus dedos.

Tras recibir la denuncia, agentes acudieron a la escena y procedieron con la detención del sospechoso.

Durante una audiencia judicial, la defensa argumentó que Ramírez tenía autorización para ingresar a la propiedad debido a que le habían entregado las llaves del inmueble. Sin embargo, el juez ordenó que permaneciera bajo custodia mientras continúa el proceso penal.

Registros judiciales muestran además que el acusado tiene una retención migratoria emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que podría ser transferido a custodia federal una vez concluya su caso en la jurisdicción estatal.

Las autoridades continúan recopilando evidencia mientras el proceso avanza en los tribunales del condado Miami-Dade.