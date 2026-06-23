martes 23  de  junio 2026
MEDIO ORIENTE

Estrecho de Ormuz tuvo el lunes el mayor tráfico marítimo desde el inicio de la guerra

Este volumen de tráfico representa casi un tercio del que solía haber en tiempos de paz, cuando unos 120 barcos transitaban a diario por este paso estratégico

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Buques anclados en el Estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán.

 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Al menos 35 buques con materias primas atravesaron el estrecho de Ormuz el lunes, un número récord desde que empezó la guerra en el Medio Oriente a finales de febrero, según datos de la plataforma Kpler difundidos una semana después de que Irán y EEUU pactaran un memorando de acuerdo.

Este volumen de tráfico representa casi un tercio del que solía haber en tiempos de paz, cuando unos 120 barcos transitaban a diario por este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos y otras materias primas.

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Durante la guerra, del 1ro de marzo al 14 de junio, cruzaban el estrecho diariamente menos de 10 buques de materias primas en promedio. Desde el 15 de junio, un día después del anuncio del acuerdo, la media subió a 21 e incluso a 27 los últimos cinco días.

¿Cuándo reabrió el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz reabrió la semana pasada tras un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pero Teherán anunció el sábado el cierre del estrecho en respuesta a los ataques de Israel en Líbano.

Posteriormente, Estados Unidos e Irán alcanzaron un entendimiento sobre mecanismos para detener los enfrentamientos en Líbano y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.

El presidente Donald J. Trump advirtió que si Irán cierra esta vía reinciará los bombardeos masivos y se refirió directamente al hijo del eliminado ayatola Ali Jamenei. Si reabres el Estrecho "no podrás jamás ni regresar a tu país".

De acuerdo con las palabras de Trump, Washington conoce que el hijo de Jamenei se encuentra fuera de Irán después de que quedara en una situación crítica de salud al sobrevivir al bombardeo del ejército de EEUU.

"La administración del Estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra", afirmó el martes el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, citado por la agencia oficial Irna.

Según aseguró, Irán administrará la vía marítima, lo que suscita la duda de si los buques tendrán que pagar alguna forma de tasa por transitar por Ormuz.

Mientras tanto, la flota fantasma de petroleros iraníes, sometida a sanciones internacionales, puede volver a navegar hasta el 21 de agosto ya que Washington autorizó "hasta el 21 de agosto (...) todas las transacciones" relacionadas con la producción, venta y transporte de hidrocarburos de origen iraní.

FUENTE: Con información de AFP.

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