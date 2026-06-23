Concejo de Hialeah vota inversión de $45 millones para ampliar Building y modernizar City Hall

Ayuntamiento de la ciudad de Hialeah , en Palm Avenue y la 5 Avenida.

MIAMI.- A menos de una semana de que entre en vigor una nueva ley estatal que limita la acumulación de fondos excedentes en los departamentos de construcción locales, el Concejo de Hialeah analizará este martes una propuesta para invertir 45 millones de dólares en la expansión de Building, el saneamiento del Ayuntamiento y la compra de una sede temporal para las oficinas municipales.

Según explicó Calvo a DIARIO LAS AMERICAS, la Ciudad enfrenta un problema estructural que contribuye a los retrasos en la emisión de permisos.

DE CERCA Hialeah abre las puertas de su gabinete en inédito ejercicio de transparencia

“Hay ciertas cosas que estamos arreglando, pero hay otras que son básicamente sistemáticas”, afirmó.

El alcalde señaló que la principal limitación para mejorar la atención a los residentes es la falta de espacio físico para un departamento que atiende a una ciudad que prácticamente ha duplicado su población desde que se construyo la sede municipal, hace seis décadas.

“Este edificio se construyó en 1967 para una ciudad que tenía menos de 100.000 habitantes. Hoy Hialeah es una ciudad mucho más grande y con una actividad de desarrollo mucho más intensa, por lo que necesitamos más espacio, mejores recursos y nuevas tecnologías para atender a nuestros residentes”, afirmó Calvo.

Según el alcalde, la ampliación busca corregir limitaciones estructurales que afectan la capacidad operativa del Departamento de Construcción y contribuyen a retrasar el procesamiento de permisos.

Así quedaría la expansión de la Ciudad de Hialeah. HIALEAH

Planos almacenados fuera del Ayuntamiento

Como ejemplo de las causas de las actuales ineficiencias, Calvo explicó que el Departamento de construcción carece de espacio suficiente para almacenar los planos presentados por residentes y desarrolladores.

“Los planos que entregan las personas para su procesamiento no caben en el edificio. Por ello se archivan en otro lugar fuera de aquí”. Según detalló el edil, cada vez que un inspector, ingeniero o funcionario necesita consultar un expediente, los documentos deben ser trasladados físicamente desde el archivo externo hasta el City Hall y luego devueltos, un proceso que consume tiempo, combustible y recursos municipales.

La expansión proyectada permitirá concentrar operaciones, mejorar el acceso a los expedientes y agilizar los procesos relacionados con permisos, inspecciones y revisiones de planos.

La resolución contempla destinar aproximadamente 35 millones de dólares para lograr una expansión de 30.000 pies cuadrados del Departamento de Construcción.

Los trabajos incluirán mejoras tecnológicas, modernización de la infraestructura y la reorganización de espacios para consolidar oficinas actualmente dispersas en distintas áreas de la ciudad.

Plomo, moho y asbesto

A la falta de espacio se suma un problema de salud pública detectado durante una inspección técnica.

“Hicimos un análisis del edificio que demuestra que existe contaminación por plomo y también por asbesto”, explicó Calvo.

La administración considera que la remediación de estos materiales peligrosos no puede seguir posponiéndose y que los trabajos requieren desalojar temporalmente parte de las instalaciones municipales.

La nueva ley estatal

El próximo 1 de julio entra en vigor la ley de Florida HB 1614, que obliga a los gobiernos locales a utilizar los excedentes acumulados por sus departamentos de construcción en proyectos relacionados con la aplicación del Código de Construcción de Florida. La norma limita además la cantidad de dinero que las ciudades y condados pueden mantener en reserva, al establecer como tope el promedio de los gastos operativos de los cuatro años fiscales anteriores. Según la norma, los recursos excedentes deberán destinarse a modernizar sistemas tecnológicos, construir o mejorar instalaciones permanentes para estos departamentos, capacitar al personal especializado o reducir y reembolsar tarifas a los solicitantes de permisos.

Origen de los fondos

Actualmente, Hialeah acumula aproximadamente 53 millones de dólares en el Building Fund. De esa cifra, unos ocho millones corresponden al presupuesto operativo utilizado para salarios, vehículos y suministros del Departamento de Construcción.

“El promedio que gastamos anualmente en operaciones es de siete u ocho millones. Eso es lo que podemos mantener en la cuenta según la nueva norma estatal, por lo que tenemos que gastar 45 millones, o sea la diferencia” entre el Building Fund y el presupuesto operativo”, explicó el alcalde.

Aunque la ley no contempla que el estado pueda intervenir esos recursos, Calvo aseguró que la Ciudad no está dispuesta a arriesgar esos fondos.

“Yo no voy a permitir que ese dinero se pierda. Tiene que utilizarse y de la forma más responsable posible. Me encantaría coger ese dinero y dárselo a todos los residentes, pero la ley no lo permite”, afirmó.

Compra del Palm Center

La resolución que discurrirá el Concejo también autoriza la adquisición por 10 millones de dólares de los locales comerciales del edificio Palm Center, ubicado en 60 East 3 Street y 150 East 1 Street.

El inmueble servirá como sede temporal mientras se realizan las obras en City Hall, un proceso que podría extenderse por unos dos años.

Calvo aclaró que la Ciudad únicamente comprará los espacios comerciales.

“La parte residencial seguirá perteneciendo a Hialeah Housing Authority (HHA)”, que es la dueña del edificio, aunque el terreno sea de la Ciudad, precisó.

Según el alcalde el precio para la compra de los locales en el Palm Center se apoya en tasaciones realizadas por dos compañías independientes, tal como exige la legislación estatal.

Si se aprueba la resolución, el traslado de los empleados comenzaría gradualmente entre septiembre y diciembre de este año, coincidiendo con el inicio de los trabajos de construcción.

Al ser preguntado por qué gastar dinero en la adquisición de estos locales, el alcalde sostuvo que alquilar unas oficinas para todo el personal del Ayuntamiento durante el tiempo que dura el proceso de reforma sería más caro que comprar estas instalaciones. “Además, después de este uso provisional, la Ciudad queda con un activo”.

¿Qué ocurrirá con los negocios?

Una de las preocupaciones alrededor de esta iniciativa es el destino de los negocios que actualmente operan en Palm Center. Según el alcalde, la HHA dejó de renovar numerosos contratos comerciales en previsión de este proyecto.

Por ello existen muchos locales vacíos y aquellos comerciantes cuyos contratos permanezcan vigentes podrán continuar operando hasta su vencimiento, aseguró Calvo.

Licitación pública

Calvo indicó que se abrirá un proceso de licitación para seleccionar a la empresa constructora encargada de llevar a cabo la remodelación.

“Vamos a tener el proceso normal de licitación. Estamos trabajando en los planos para definir exactamente cómo va a lucir la expansión y, cuando estén listos, se abrirá la licitación para que las compañías interesadas presenten sus propuestas”, explicó.

La ampliación se proyecta principalmente hacia el frente del Ayuntamiento, en dirección a Palm Avenue. En el espacio que se va a ganar se crearán nuevas oficinas para el Departamento de Construcción y salas de atención al público.

El futuro del Palm Center

Una vez que los empleados regresen al Ayuntamiento renovado, los locales comerciales del Palm Center permanecerá bajo control municipal.

Calvo adelantó que la Ciudad pretende utilizar la propiedad para impulsar el desarrollo económico de esa zona y atraer nuevos negocios y actividades comerciales.

“Teniendo ese edificio bajo nuestro control nos va a permitir atraer nuevas industrias, entretenimiento y desarrollo para esta área”, indicó.

Comparación con otros municipios

El alcalde defendió el proyecto comparándolo con iniciativas similares en otras ciudades del sur de Florida.

“Miami está construyendo una nueva alcaldía que le costará alrededor de 250 millones de dólares. Coral Gables está renovando la suya y le costará unos 35 millones solamente la remodelación”, señaló.

“Nosotros lo estamos haciendo por una fracción de ese costo y utilizando fondos que ya existen para ese propósito”, agregó.

Calvo insistió en que el proyecto no requerirá aumentos de impuestos ni endeudamiento municipal.

“Esto no le va a costar un centavo al contribuyente de Hialeah. No estamos pidiendo más dinero ni recortando servicios. Estamos utilizando fondos que por ley tienen que invertirse en mejorar el Departamento de Construcción y la atención a los residentes”, concluyó.

[email protected]