Cristiano Ronaldo, el primero en la historia en marcar en seis Mundiales

Cristiano Ronaldo, delantero número 07 de Portugal, celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo K del Mundial 2026 entre Portugal y Uzbekistán en el Estadio de Houston

HOUSTON.- Cristiano Ronaldo hizo historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales, luego de marcar el gol que abría el marcador en el Partido de Portugal contra Uzbekistán del Grupo K de la Copa del Mundo 2026.

El "Comandante" anotó a los seis minutos con un derechazo desde el centro del área que hizo estremecer el Houston Stadium, recinto en donde el gol le fue esquivo en su debut ante la República Democrática del Congo.

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A sus 41 años, CR7 tiene en su haber un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y uno en Catar 2022 y, por ahora, uno en Norteamérica 2026 y supera en este regristro al astro argentino Lionel Messi, quien anotó en todos menos en Sudáfrica.



En el mismo primer tiempo, Cristiano añadió otro tanto a su lista personal.

Los goles de Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Cristiano Ronaldo ha disputado seis Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026) y es el único futbolista que ha marcado en seis ediciones distintas del torneo. Su producción goleadora por Mundial es la siguiente:

Alemania 2006: 1 gol Irán (victoria 2-0, fase de grupos).

Sudáfrica 2010: 1 gol Corea del Norte (victoria 7-0, fase de grupos).

Brasil 2014: 1 gol Ghana (empate 2-2, fase de grupos).

Rusia 2018: 4 goles España (3 goles, empate 3-3). Marruecos (1 gol, victoria 1-0). Fue su Mundial más productivo.

Qatar 2022: 1 gol Ghana (victoria 3-2, de penalti). Con esa anotación se convirtió en el primer jugador en marcar en cinco Mundiales consecutivos.

Estados Unidos, México y Canadá 2026: 2 goles (hasta el 23 de junio) Uzbekistán (fase de grupos).



En total, Cristiano Ronaldo suma 10 goles en Mundiales, todos con la selección de Portugal.