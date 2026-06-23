El Heat sacude la NBA al adquirir a Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, reacciona durante un juego ante los Hawks de Atlanta, el 7 de febrero de 2025.

La NBA vivió uno de los movimientos más impactantes de los últimos años. Según informó el periodista de ESPN Shams Charania, los Milwaukee Bucks acordaron enviar a Giannis Antetokounmpo y Bobby Portis al Miami Heat a cambio de Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakuionis, tres selecciones de primera ronda del Draft, un intercambio de selecciones y una elección de segunda ronda.

El traspaso pone fin a una era en Milwaukee, donde Antetokounmpo se convirtió en el rostro de la franquicia, ganó dos premios MVP y condujo al equipo al campeonato de la NBA en 2021.

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Miami Heat apuesta por el título

Con la llegada de Giannis Antetokounmpo, el Heat da un golpe de autoridad en la Conferencia Este. El dos veces MVP formará una poderosa dupla junto a Bam Adebayo, mientras que Bobby Portis aportará profundidad, experiencia y versatilidad en la pintura.

La organización de Miami sacrifica gran parte de su núcleo joven y varias selecciones de Draft, pero obtiene a uno de los mejores jugadores del mundo en plena etapa competitiva.

Milwaukee inicia una nueva reconstrucción

Por su parte, los Bucks reciben un paquete importante para el futuro. Tyler Herro llega como una pieza ofensiva de primer nivel, mientras que Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. y Kasparas Jakuionis representan apuestas de desarrollo a largo plazo.

Además, Milwaukee suma tres selecciones de primera ronda y un intercambio de picks, activos fundamentales para construir la próxima etapa de la franquicia tras la salida de su máxima estrella.

Cambia el panorama de la Conferencia Este

La llegada de Antetokounmpo convierte inmediatamente al Miami Heat en uno de los principales candidatos al campeonato. Equipos como los New York Knicks, Boston Celtics y Cleveland Cavaliers tendrán ahora un nuevo rival de peso en la lucha por representar al Este en las Finales de la NBA.

El movimiento también será recordado como uno de los intercambios más importantes de la década, al involucrar a un jugador generacional que cambió el rumbo de dos franquicias de manera inmediata.