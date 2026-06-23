martes 23  de  junio 2026
NEGOCIACIONES

Precios del petróleo caen por tráfico en el Estrecho de Ormuz

El precio del petroleo estadounidense, el West Texas Intermediate para entrega en agosto retrocedió un 0,88%, hasta los 73,21 dólares por barril

El petrolero de crudo Idemitsu Maru transita por el Estrecho de Ormuz. Foto de archivo.

El petrolero de crudo Idemitsu Maru transita por el Estrecho de Ormuz. Foto de archivo.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo siguieron bajando el martes, gracias al aumento del tráfico marino en el estrecho de Ormuz, aunque las señales contradictorias de las negociaciones entre Washington y Teherán invitan a la cautela.

El precio del crudo Brent del mar del Norte para entrega en agosto bajó un 1,05%, hasta los 77,08 dólares por barril.

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El precio del petroleo estadounidense, el West Texas Intermediate para entrega en agosto retrocedió un 0,88%, hasta los 73,21 dólares por barril.

"Todo apunta a que el Estrecho de Ormuz está ahora abierto y que los buques vuelven a transitar por él", explicó David Morrison, analista de Trade Nation.

Flujo en el Estrecho de Ormuz

Al menos 36 buques de materias primas cruzaron el lunes por ese paso, lo que supone un tráfico marítimo récord desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, según datos de la plataforma Kpler, tras la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Este flujo por Ormuz representa aproximadamente el 40% de los cruces en tiempos de paz (unos 120 al día). "La normalización de las condiciones de suministro energético debería ser progresiva", señaló Gregory Daco, economista de EY-Parthenon.

"Es probable que los precios del petróleo se mantengan, hasta finales de año, por encima de los niveles registrados antes del conflicto", añade.

FUENTE: Con información de AFP.

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