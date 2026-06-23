martes 23  de  junio 2026
SPECIAL ASSESSMENT

Miami-Dade: A punto de expirar ayuda de $50 mil para dueños de condominios afectados por cuotas especiales

El condado de Miami-Dade mantiene abierto hasta el 30 de junio un programa de 15 millones de dólares de préstamos a 40 años y cero interés para ayudar a propietarios de condominios a pagar cuotas extraordinarias por reparaciones obligatorias

Vista parcial de Miami-Dade, con edificios de condominios.

Vista parcial de Miami-Dade, con edificios de condominios.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- A solo una semana de que cierre el plazo de solicitudes, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, instó a los propietarios de condominios del condado a aprovechar el Programa de Préstamos para Cuotas Especiales de Condominios, una iniciativa que ofrece financiamiento de hasta 50.000 dólares sin intereses para ayudar a cubrir los costos de reparaciones de seguridad obligatorias en los edificios.

El programa, administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade (HCD), permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio y cuenta con aproximadamente 15 millones de dólares disponibles para nuevos préstamos.

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“Ninguna familia debería tener que elegir entre la seguridad y la asequibilidad”, afirmó Levine Cava al recordar a los residentes la existencia de esta ayuda financiera.

La alcaldesa destacó además que el programa ha sido fundamental para miles de propietarios afectados por los elevados costos derivados de las leyes de recertificación estructural y seguridad de edificios.

“Este programa ha sido un salvavidas para los residentes, ayudando a miles de propietarios de condominios a permanecer de forma segura en sus hogares mientras garantiza que sus edificios cumplan con estándares críticos de seguridad”, señaló.

Préstamo sin intereses

La iniciativa permite a los propietarios elegibles solicitar préstamos de hasta 50.000 dólares con condiciones favorables, incluyendo una tasa de interés del 0% y un plazo de hasta 40 años para su devolución. Además, los pagos mensuales son reducidos, lo que busca minimizar el impacto económico de las cuotas extraordinarias impuestas por las asociaciones de condominios para financiar reparaciones estructurales y de seguridad.

Desde su creación, el programa ha beneficiado a más de 2.100 familias de Miami-Dade mediante la concesión de cerca de 60 millones de dólares en préstamos.

Quiénes pueden beneficiarse

El programa está dirigido a propietarios de condominios que deban afrontar evaluaciones especiales relacionadas con reparaciones exigidas por las leyes de recertificación de integridad estructural de los edificios.

Para calificar, los solicitantes deben cumplir con requisitos de ingresos de hasta el 140% del Ingreso Medio del Área (AMI). Asimismo, el condado otorga prioridad a los adultos mayores de 62 años o más.

Las solicitudes se procesan por orden de llegada, aunque los residentes de la tercera edad elegibles reciben atención preferente.

Nuevo sistema digital

Como parte de la iniciativa WISE305 de la alcaldesa Levine Cava, el programa fue relanzado este año con un sistema de solicitud completamente en línea, eliminando el antiguo proceso basado en formularios impresos.

La nueva plataforma permite completar la solicitud, cargar documentos y verificar el estado del trámite desde un mismo portal digital, con el objetivo de agilizar el acceso a la ayuda y simplificar la experiencia de los usuarios.

Cómo solicitar la ayuda

Los interesados tienen hasta el 30 de junio para presentar su solicitud exclusivamente de manera electrónica a través del portal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade.

Las autoridades condales subrayan que el programa busca ayudar a los residentes a mantener sus edificios seguros y en cumplimiento con la normativa vigente, reducir la carga financiera de las reparaciones mayores y permitir que las familias permanezcan en sus hogares y comunidades sin enfrentar desplazamientos por razones económicas.

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