Estrellas de Hollywood reaccionan a muerte de Dolly Parton

Dolly Parton arriba a la 57 edición de los Premios de la Academia de la Música Country.

MIAMI.- La estrella estadounidense de la música country Dolly Parton, recordada por éxitos como Jolene, murió a los 80 años, informó su familia este martes. La cantante y compositora había estado lidiando con problemas de salud persistentes, lo que la llevó a cancelar presentaciones y espectáculos en mayo y a posponer una residencia en Las Vegas en septiembre.

Celebridades y artistas no tardaron en volcarse a las redes sociales para expresar sus condolencias sobre la pérdida de la diva del country.

“Dolly Parton tenía la habilidad de hacer que todos se sintieran especiales, vistos y bienvenidos, como si fueran viejos amigos”, publicó Kelly Clarkson en Instagram. “Extrañaré su corazón y su voz, como seguramente lo harán millones. Qué don y talento tan increíble tenía y sigue teniendo, con un catálogo artístico asombroso que nos ha dejado a todos”.

“Sin duda extrañaré su risa, sus bromas y su forma de ser”, escribió Dionne Warwick en Instagram. “Descansa en paz, amiga mía”.

“Estoy devastada”, escribió Keke Palmer en Instagram. “De verdad”.

“Estoy muy triste ahora mismo. Uno de mis recuerdos favoritos es la grabación del especial “Carol y Dolly” en Nashville”, compartió la comediante Carol Burnett en Instagram. “Grabamos la semana de Acción de Gracias y Dolly preparó cenas individuales de pavo para cada uno de nosotros, cocinadas por ella misma. Éramos una familia. Así era ella”.

Otros homenajes provinieron de Lily Tomlin, Bette Midler, Patton Oswalt, Andy Cohen, Kristin Chenoweth, Sarah Jessica Parker, Kelly Osbourne, Brené Brown, la cuenta de Instagram de los Jackson 5, la cuenta de Instagram de la fallecida Leslie Jordan, Casey Rose Wilson, Holly Robinson Peete, Jill Wagner, Katharine McPhee Foster y Los Muppets.

Prolífica carrera

Parton, quien creció en la pobreza en Tenesse, se lanzó rumbo a la capital de la música country, Nashville, al día siguiente de graduarse del colegio.

En 1967, con 21 años, ya se encontraba entre las figuras más reconocidas de la música estadounidense gracias al programa de televisión de música country de Porter Wagoner, que llevó su voz y su rostro a millones de hogares en Estados Unidos.

Su prolífica carrera abarcó unas seis décadas, durante las cuales escribió unas 3.000 canciones, incluida la balada icónica "I Will Always Love You", que se convirtió en un éxito internacional en la voz de Whitney Houston. También se le recuerda por la banda sonora 9 to 5.

Con 49 álbumes de estudio y más de 100 álbumes recopilatorios y de colaboraciones, se ganó el título de "reina de la música country".

Parton contribuyó de forma decisiva a definir la manera en que una mujer puede forjar su imagen en una industria predominantemente masculina. Se convirtió en un monumento de la música en Estados Unidos cuyas canciones han sido versionadas por artistas como Shania Twain, Sinéad O’Connor y The White Stripes.

Su figura, sus peinados y sus atuendos ayudaron a escribir su leyenda. Y combatió el sexismo a su manera: sin violencia, aprovechando su lado cálido y su sentido de los negocios para amasar una de las mayores fortunas de la escena musical estadounidense.

FUENTE: Información de AFP