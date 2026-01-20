martes 20  de  enero 2026
SUCESO

Autoridades investigan tiroteo en Opa-locka que involucra a dos menores de edad

El incidente ocurrió en el complejo residencial Sailboat Cove, localizado en la cuadra 1800 y la calle 142 lane al noroeste de la ciudad

Durante el operativo, la policía detuvo a varias personas que presuntamente intentaban abandonar la ubicación.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE OPA-LOCKA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

OPA-LOCKA.- Un tiroteo registrado en Opa-locka dejó como saldo a dos menores de edad gravemente heridos, informaron las autoridades locales la mañana del martes.

El incidente ocurrió en el complejo residencial Sailboat Cove, donde agentes del Departamento de Policía de Opa-locka (OPD) acudieron tras recibir múltiples llamadas alertando sobre detonaciones de arma de fuego en el área de la cuadra 1800 y la calle 142 lane al noroeste de la ciudad.

Al llegar a la escena, los oficiales localizaron a los dos adolescentes con heridas de bala. Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron trasladados de urgencia en helicóptero al Jackson Memorial Hospital, donde permanecen en estado crítico, aunque estable, según el informe mas reciente.

Durante el operativo, la policía detuvo a varias personas que presuntamente intentaban abandonar la ubicación. Asimismo, los agentes informaron que recuperaron varias armas de fuego encontradas en un vehículo que podría estar relacionado con el lamentable incidente.

Hasta el momento no se ha divulgado la identidad de los heridos, ni se ha detallado sobre los pormenores del suceso. La investigación continúa activa mientras los detectives trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

En un comunicado, la OPD expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables del ataque.

