Muere un hombre en accidente laboral con maquinaria industrial en North Miami Beach

El incidente estuvo relacionado con un mezclador industrial de masa, una pieza de gran magnitud utilizada comúnmente en procesos de preparación de alimentos a gran escala

Imagen de referencia de un agente de la policía acordonando con cinta amarilla el área donde se realiza una investigación.&nbsp;

EUROPA PRESS
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

NORTH MIAMI BEACH.- Un hombre falleció este viernes tras verse involucrado en un accidente laboral con una maquinaria industrial en la ciudad de North Miami Beach, informaron las autoridades, que descartan por el momento cualquier indicio de hecho criminal.

De acuerdo con la Policía de North Miami Beach (NMBPD), los agentes acudieron a una llamada de emergencia en el South Florida Kosher Market, ubicado en el bloque 1324 y la calle 163rd al noroeste de esa localidad, donde se reportó un incidente grave dentro del establecimiento.

Según la información preliminar, el accidente estuvo relacionado con un mezclador industrial de masa, una pieza de gran magnitud utilizada comúnmente en procesos de preparación de alimentos a gran escala. Las autoridades indicaron que las circunstancias específicas en las que ocurrió el hecho continúan bajo investigación.

“La información recopilada hasta el momento apunta a que se trata de un accidente. No hay señales que indiquen que se haya cometido de un crimen”, señalaron fuentes policiales.

El hombre fue declarado muerto en el lugar. Su identidad no ha sido revelada, en espera de que se complete el proceso oficial de notificación a sus familiares. Tampoco han precisado si la víctima era empleado del establecimiento ni si se encontraba operando la maquinaria al momento del incidente.

Como parte del protocolo, el área fue acordonada mientras detectives y personal forense realizaban las diligencias correspondientes para documentar la escena y esclarecer la secuencia de los hechos.

La investigación permanece activa y se espera que, una vez concluidas las evaluaciones técnicas y los informes del caso, se ofrezcan más detalles sobre lo ocurrido.

