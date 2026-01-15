jueves 15  de  enero 2026
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Policía de Miami Gardens emite orden de arresto contra el boxeador Gervonta Davis por presunta agresión a una mujer

Los hechos habrían ocurrido el 27 de octubre de 2025 en un club de caballeros ubicado en esa ciudad, donde trabajaba la presunta víctima.

Gervonta “Tank” Davis, de 31 años.

OFICINA ALGUACIL CONDADO BROWARD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI GARDENS. - El Departamento de Policía de Miami Gardens (MGPD) emitió una orden de arresto contra el boxeador profesional estadounidense Gervonta “Tank” Davis, de 31 años, en relación con un presunto incidente de violencia doméstica ocurrido en octubre del año pasado, según confirmaron las autoridades en un reporte policial y durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido el 27 de octubre de 2025 en un club de caballeros ubicado en esa ciudad, donde trabajaba la presunta víctima. Las autoridades no divulgaron la identidad de la mujer ni el nombre del establecimiento con el objetivo de proteger su seguridad.

Según el informe, Davis presuntamente sujetó a la implicada por la parte posterior de la cabeza, la haló con una mano y le habría agarrado el cuello con la otra mientras la llevaba de manera forzada hacia el área del parqueo. Posteriormente, la soltó y ella logró correr hacia donde se encontraban sus compañeras de trabajo. La agredida presentó moretones en el brazo izquierdo, indicaron los investigadores.

La policía señaló que la fémina conocía a Davis desde 2022 y que ambos mantuvieron una relación íntima que terminó aproximadamente un mes antes del incidente. Un video de vigilancia, utilizado como evidencia del caso, respalda la versión ofrecida por la parte denunciante.

Como resultado de la investigación, se emitió una orden de arresto contra el boxeador por cargos que incluyen agresión, encarcelamiento falso e intento de secuestro.

La MGPD informó que trabaja en conjunto con el Grupo de Trabajo de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para dar con el paradero de Davis; quien ha enfrentado anteriormente otros procesos legales relacionados con violencia doméstica en el sur de Florida. Entre ellos, un caso en julio pasado en el que fue acusado de agredir a la madre de sus hijos, así como un arresto en el condado de Broward en 2022. Además, en 2020 fue acusado en Coral Gables por un presunto incidente similar, aunque esos cargos fueron posteriormente retirados.

Hasta el momento no se han divulgado más detalles; la investigación sigue en curso mientras se recaba información adicional para esclarecer el incidente.

