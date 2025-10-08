miércoles 8  de  octubre 2025
REPRESIÓN

Opositor venezolano insta al Vaticano a pronunciarse sobre violación de DDHH del régimen chavista

Cuando Maduro “salga del poder que usurpa" llegará el cambio al país, dijo el opositor Andrés Velásquez. Hay 665 presos políticos civiles y 173 militares

El dirigente Andrés Velásquez señaló que le anima ver en el equipo de Trump, a mucha gente solidaria con la lucha por la democracia en Venezuela

El dirigente Andrés Velásquez señaló que le anima ver en el equipo de Trump, a mucha gente solidaria con la lucha por la democracia en Venezuela

Cuenta de Andrés Velásquez en la red X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Andrés Velásquez, dirigente opositor del partido La Causa R, exhortó al Vaticano a pronunciarse sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.

"El Vaticano no puede ser indiferente ante los más de 1.000 presos políticos que existen y a propósito de las canonizaciones del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, sería oportuno un pronunciamiento", dijo Velásquez este martes 7 de octubre a través de su cuenta en la red social X.

Lee además
Abogado Perkins Rocha, uno de los presos políticos con medida de protección.
DDHH

Vente Venezuela exige atención médica urgente para tres presos políticos
En septiembre, durante la protesta ante la embajada de Italia en Caracas, abogaron por una Canonización sin presos políticos. Esto ante la próxima ceremonia de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.
DDHH

Comité por la Libertad de Presos Políticos venezolanos inicia ruta de oración: claman por justicia

El dirigente puntualizó que el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, "conoce el estado de violación sistemática de derechos humanos en Venezuela". Parolin fue nuncio apostólico en el país cuando el régimen estuvo dirigido por Hugo Chávez.

Hasta el 30 de septiembre, la ONG Foro Penal registró 838 presos políticos en Venezuela: 665 civiles, 173 militares y 94 con nacionalidad extranjera.

Por otra parte, Andrés Velásquez señaló que cuando Nicolás Maduro “salga del poder que usurpa" llegará el cambio al país. De esta manera, se refirió al crecimiento económico, inversiones, apoyo de multilaterales, empleos, salarios dignos, dinero en el bolsillo: mejores escuelas, mejores hospitales, instituciones, libertad, y democracia.

Yerno de Edmundo González Urrutia

Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, cumplió nueve meses como preso político este 7 de octubre.

"Mi esposo Rafael Tudares no tiene garantías procesales ni acceso a una defensa real. Sus familiares no sabemos quién lleva su caso ni dónde está", reiteró Mariana González, hija de González Urrutia.

Sostuvo que el régimen chavista "sigue un juicio clandestino" contra Tudares para ocultar su desaparición forzada.

En su informe del 22 de septiembre, la Misión de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela señaló que la desaparición forzada sigue siendo una de las más graves violaciones de derechos humanos que afecta a gran cantidad de víctimas.

FUENTE: Con información de Andrés Velásquez/Mariana González

Temas
Te puede interesar

Opositor venezolano pide al régimen devolver a presos políticos como "gesto" por adelantar la Navidad

Testimonio de opositor lo confirma: Daniel Ortega exporta el terrorismo de Estado

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Metro Express contará con 14 estaciones climatizadas. 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Investigación

Cinco personas detenidas por atentado contra caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida,. 
CRISIS DE RECLUTAMIENTO

Florida invierte más de $63 millones para atraer a nuevos policías, vienen de todo el país

Por DANIEL CASTROPÉ
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Investigación

Cinco personas detenidas por atentado contra caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

Metro Express contará con 14 estaciones climatizadas. 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa