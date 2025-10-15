Fallece en Miami, Eusebio René García, padre del senador René García

Eusebio será recordado por siempre por sus inolvidables relatos, a veces adornados, pero siempre entretenidos

HIALEAH.- Eusebio René García, nacido el 15 de diciembre de 1931 en San Luis, Pinar del Río, Cuba , hijo de Manuel García y Herminia Jaime, falleció rodeado del amor de su familia el 14 de octubre de 2025.

Pasó sus primeros años trabajando en la finca familiar antes de incorporarse a la Compañía Telefónica de Cuba como instalador de líneas telefónicas. El 24 de noviembre de 1969, decidido a brindarle a su hijo una vida en libertad, Eusebio y su esposa Gregoria Magdalena García, huyeron de la Cuba comunista junto a su hijo de cuatro años, Carlos Manuel. Como tantos otros exiliados cubanos, llegó a Estados Unidos con poco más que su voluntad de trabajar y salir adelante.

Fútbol Inter Miami renueva a una perla hondureña que seguirá siendo pieza clave del club

Regresa Amigos Night regresa a Miami con gala solidaria en apoyo a niños y familias necesitadas

Desempeñó innumerables oficios, sin temerle nunca al trabajo duro, hasta encontrar su lugar en la industria de la construcción, donde su perfeccionismo y destreza le hicieron ganarse el respeto de todos. Más tarde se unió a la empresa Refricenter de Miami, donde trabajó con dedicación hasta su jubilación, a la admirable edad de 86 años.

Eusebio será recordado por siempre por sus inolvidables relatos, a veces adornados, pero siempre entretenidos, su espíritu alegre, humildad, responsabilidad, honestidad y una bondad sin límites.

Le sobreviven su amada esposa, con quien compartió 62 años de matrimonio, dos hermanas, sus hijos René Manuel García, Miosotis García, Carlos Manuel García y René García, ocho nietos, seis bisnietos y dos tataranietos.

Su legado es de valentía, sacrificio y amor por la familia. Fue un hombre que arriesgó todo por la libertad y que nunca dejó de trabajar para ofrecer a sus hijos y nietos una vida mejor.

Te extrañaremos, Hielero.

El velatorio se llevará a cabo en Bernardo García Funeral Home, 8215 SW 40th Street, el jueves 16 de octubre a las 6:00 p.m.La misa funeral se celebrará en la Iglesia Inmaculada Concepción de Hialeah, el viernes 17 de octubre a las 10:00 a.m.