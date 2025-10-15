miércoles 15  de  octubre 2025
OBITUARIO

Fallece en Miami, Eusebio René García, padre del senador René García

Su legado es de valentía, sacrificio y amor por la familia. Fue un hombre que arriesgó todo por la libertad y que nunca dejó de trabajar para ofrecer a sus hijos y nietos una vida mejor

Eusebio será recordado por siempre por sus inolvidables relatos, a veces adornados, pero siempre entretenidos

Eusebio será recordado por siempre por sus inolvidables relatos, a veces adornados, pero siempre entretenidos

CORTESÍA FAMILIA GARCÍA

HIALEAH.- Eusebio René García, nacido el 15 de diciembre de 1931 en San Luis, Pinar del Río, Cuba, hijo de Manuel García y Herminia Jaime, falleció rodeado del amor de su familia el 14 de octubre de 2025.

Pasó sus primeros años trabajando en la finca familiar antes de incorporarse a la Compañía Telefónica de Cuba como instalador de líneas telefónicas. El 24 de noviembre de 1969, decidido a brindarle a su hijo una vida en libertad, Eusebio y su esposa Gregoria Magdalena García, huyeron de la Cuba comunista junto a su hijo de cuatro años, Carlos Manuel. Como tantos otros exiliados cubanos, llegó a Estados Unidos con poco más que su voluntad de trabajar y salir adelante.

Lee además
Junta Directiva de Amigos For Kids en la gala benéfica 2024.
Regresa

Amigos Night regresa a Miami con gala solidaria en apoyo a niños y familias necesitadas
David Ruiz #41 del Inter Miami CF controla el balón durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C. 
Fútbol

Inter Miami renueva a una perla hondureña que seguirá siendo pieza clave del club

Desempeñó innumerables oficios, sin temerle nunca al trabajo duro, hasta encontrar su lugar en la industria de la construcción, donde su perfeccionismo y destreza le hicieron ganarse el respeto de todos. Más tarde se unió a la empresa Refricenter de Miami, donde trabajó con dedicación hasta su jubilación, a la admirable edad de 86 años.

Eusebio será recordado por siempre por sus inolvidables relatos, a veces adornados, pero siempre entretenidos, su espíritu alegre, humildad, responsabilidad, honestidad y una bondad sin límites.

Le sobreviven su amada esposa, con quien compartió 62 años de matrimonio, dos hermanas, sus hijos René Manuel García, Miosotis García, Carlos Manuel García y René García, ocho nietos, seis bisnietos y dos tataranietos.

Su legado es de valentía, sacrificio y amor por la familia. Fue un hombre que arriesgó todo por la libertad y que nunca dejó de trabajar para ofrecer a sus hijos y nietos una vida mejor.

Te extrañaremos, Hielero.

El velatorio se llevará a cabo en Bernardo García Funeral Home, 8215 SW 40th Street, el jueves 16 de octubre a las 6:00 p.m.La misa funeral se celebrará en la Iglesia Inmaculada Concepción de Hialeah, el viernes 17 de octubre a las 10:00 a.m.

Temas
Te puede interesar

En el regreso de Messi, Argentina aplasta a Puerto Rico en Miami

Billie Eilish envía regalo a fan que la defendió de agresión en concierto

Avanza el caso de El Taiger en corte de Miami: defensa celebra un "logro importante" y convoca apoyo para el juicio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Noticia en desarrollo

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Noticia en desarrollo

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno