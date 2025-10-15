miércoles 15  de  octubre 2025
REFERENTE GLOBAL

University of Florida: nueva sede del programa nacional de mejoramiento de cultivos

El programa del USDA, que busca desarrollar cultivos más resistentes y nutritivos, trasladará su base al UF/IFAS, consolidando a la Universidad de Florida como líder mundial en fitomejoramiento.

Dr. Geoffrey Meru Profesor asociado, mejoramiento, genética y genómica de hortalizas, Departamento de Ciencias Hortícolas, Centro de Investigación y Educación Tropical UF/IFAS

Dr. Geoffrey Meru Profesor asociado, mejoramiento, genética y genómica de hortalizas, Departamento de Ciencias Hortícolas, Centro de Investigación y Educación Tropical UF/IFAS

UF/IFAS
El supercomputador HiPerGator es uno de los más potentes de EEUU.

El supercomputador HiPerGator es uno de los más potentes de EEUU.

UF/IFAS
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La University of Florida (UF) fue seleccionada como nueva sede nacional del programa Breeding Insight (BI), una iniciativa financiada por el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que utiliza inteligencia artificial y computación de alto rendimiento para acelerar el mejoramiento genético de cultivos y animales, según reporte de IFAS News.

El traslado al Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS) posiciona a la institución como un referente global en innovación agrícola.

Lee además
Secuencia referencial de ADN
SALUD

Universidad de Florida desarrolla herramienta para ampliar exploración de la "genética ancestral"
La profesora de horticultura ambiental Sandra Wilson (izquierda), la estudiante de doctorado Vanesa Rostán y Chris Wilson, director interino del departamento de ciencias del suelo, el agua y los ecosistemas de UF/IFAS. 
PROYECTO

Investigación de la Universidad de Florida busca proteger a polinizadores ante pesticidas dañinos

Ciencia y tecnología al servicio del campo

Breeding Insight colabora con más de 61 programas públicos de mejoramiento del USDA y múltiples universidades del país para fortalecer la seguridad alimentaria y la competitividad de las fincas estadounidenses.

Sus científicos emplean herramientas de predicción genética, software personalizado y análisis de datos masivos que permiten transformar rápidamente los descubrimientos de laboratorio en resultados aplicables en el campo.

La directora del programa, Moira Sheehan, explicó que entre las casi 50 especies con las que trabaja BI, 10 son productos agrícolas clave de Florida, incluyendo arándano, alfalfa, fresa, sandía, lechuga, pepino, caña de azúcar, cítricos, papa y apicultura comercial.

“También apoyamos a las industrias de la abeja melífera y la acuicultura para mejorar su acervo genético y lograr especies más resistentes y productivas”, señaló Sheehan. “Esto se traduce en mejores rendimientos para los productores y alimentos más nutritivos para los consumidores”.

Impacto en la agricultura de Florida

La incorporación de BI a UF/IFAS representa una alianza estratégica sin precedentes para el estado. Según Damian Adams, decano asociado de investigación de UF/IFAS y responsable del programa, “el traslado del programa consolida a UF como el mejor centro de fitomejoramiento del mundo y aporta recursos adicionales para impulsar la investigación aplicada al sector agrícola de Florida”.

Adams destacó que el enfoque del programa permitirá avanzar en áreas como:

  • Desarrollo de cultivos más resistentes a plagas y enfermedades emergentes.
  • Variedades adaptadas a la automatización agrícola, reduciendo costos y mano de obra.
  • Frutas y hortalizas con mayor vida útil.
  • Mejoramiento genético de árboles frutales y forestales de crecimiento prolongado.
Hipergator. UF IFAS
El supercomputador HiPerGator es uno de los más potentes de EEUU.

El supercomputador HiPerGator es uno de los más potentes de EEUU.

Una decisión estratégica

Varias universidades del país compitieron por albergar la sede de Breeding Insight, pero UF fue elegida por su fortaleza en programas agrícolas, su posición geográfica estratégica y su infraestructura informática de vanguardia, destacando el supercomputador HiPerGator, uno de los más potentes de Estados Unidos.

“Nos enorgullece ser la nueva sede de Breeding Insight”, afirmó Scott Angle, vicepresidente sénior de agricultura y recursos naturales de UF y director de UF/IFAS. “Con un programa de fitomejoramiento de clase mundial y casi 300 productos agrícolas producidos en Florida, este es el lugar ideal. Alimentar al mundo exigirá desarrollar nuevas variedades a un ritmo mucho más rápido, y la unión de Breeding Insight y UF/IFAS será clave para lograrlo”.

Mirada hacia el futuro

De acuerdo con Sheehan, el programa prevé expandir sus investigaciones hacia otros cultivos floridanos como el repollo, el maní, el melón, el aguacate y las plantas ornamentales, además de fortalecer el desarrollo genético en acuicultura para especies como la tilapia, el bagre, el esturión, la corvina roja, las ostras y las almejas de cultivo.

“Estoy entusiasmado con lo que Breeding Insight puede aportar mediante nuevas variedades adaptadas a fincas inteligentes, cosechadoras automatizadas y herramientas basadas en inteligencia artificial”, subrayó Adams. “Esta colaboración ayudará a que la agricultura de Florida transite hacia una producción de alta tecnología y se mantenga a la vanguardia global”.

Reconocimiento nacional

En 2024, Breeding Insight fue galardonado con el Premio Honorario del Secretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos por su destacada contribución al desarrollo de alimentos seguros y nutritivos.

Con su nueva sede en la University of Florida, el programa promete acelerar la transición hacia una agricultura más sostenible, eficiente y tecnológicamente avanzada, reforzando el liderazgo de Florida en innovación agrícola a nivel nacional e internacional.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

La ciencia responde: ¿Cuál es el origen de la patata, el tomate o el boniato?

Líderes del sur de Florida celebran la llegada de José Daniel Ferrer y condenan su destierro

Gasolina en Florida cae a su nivel más bajo en cinco meses, según AAA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Te puede interesar

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

Por DANIEL CASTROPÉ
Jóvenes revisan sus telófonos celulares.
DISPOSITIVOS MÓVILES

Broward flexibiliza prohibición, estudiantes de secundaria podrán usar celulares en el almuerzo

Dr. Geoffrey Meru Profesor asociado, mejoramiento, genética y genómica de hortalizas, Departamento de Ciencias Hortícolas, Centro de Investigación y Educación Tropical UF/IFAS
REFERENTE GLOBAL

University of Florida: nueva sede del programa nacional de mejoramiento de cultivos

Fachada del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).
SOBERANíA

EEUU niega entrada al país a seis extranjeros por "comentarios despectivos" sobre Charlie Kirk

Raúl Biord Castillo, arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas, posa frente a una pintura que representa a la monja Carmen Elena Rendiles Martínez en Caracas el 31 de marzo de 2025. El papa Francisco aprobó la canonización de Carmen Elena Rendiles Martínez, convirtiéndose en la segunda santa venezolana tras la canonización del doctor José Gregorio Hernández, anunciada en febrero pasado. 
SANTIDAD

Iglesia católica: paso a paso del proceso de canonización