¿Avanza la izquierda socialista en Florida como en otros estados demócratas?

Centro de conteo de votos anticipados y por correo en la sede de la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade.

La respuesta es no, pero hubo una sorpresa en la primarias del lado de cada Partido en Florida: el Demócrata y el Republicano.

La legisladora estatal de ultraizquierda Angie Nixon derrotó al exfuncionario de seguridad nacional Alexander Vindman, considerado favorito para obtener la nominación por ese escaño en el Senado en manos de los republicanos.

CASA BLANCA Trump: "El Estrecho de Ormuz está abierto y no hay diálogo con Irán"

El resultado fue una de las mayores sorpresas de las primarias. Nixon superó una gran desventaja en recaudación de fondos frente a Vindman, quien se convirtió en una figura nacional después de testificar contra Trump durante el primer juicio político para intentar destituirlo.

Nixon es miembro de los llamados Socialistas Democráticos (los denominados "progresistas") de Estados Unidos y contó con el respaldo de legisladores de la extrema izquierda, aunque la organización nacional no la respaldó formalmente.

Estado Rojo

Florida, lugar de residencia del presidente Donald J. Trump, se ha consolidado en la última década en la ideología conservadora sobre la que se fundó la Gran Nación Americana. Trump ganó en el Estado del Sol por una ventaja de 13 puntos en 2024 frente a Kamala Harris, al tiempo que los republicanos dominaron los cargos estatales y el Congreso floridano.

Los precandidatos favoritos republicanos a la continenda de noviembre, como María Elvira Zalazar, en el distrito #27, ganaron con facilidad y se convietieron en los candidatos por el Partido Republicano para los comicios de medio término.

Byron Donalds, respaldado por el Presidente, ganó con facilidad la nominación republicana a la gobernación y se enfrentará en noviembre al excongresista republicano David Jolly, ahora demócrata.

Donalds buscará suceder al actual gobernador republicano Ron DeSantis, que concluye sus dos períodos de cuatro años. El favorito de Trump tiene muchas probabilidades de convertirse en el primer gobernador negro de Florida, con una agenda de derecha bien definida.

Otra sorpresa

Otra de las sorpresas, esta vez del lado republicano, fue Brent Andersen, empresario y corredor de seguros radicado en Pompano Beach, quien aspira a representar al distrito 20 de Florida en el Congreso federal.

Andersen se enfrenta en noviembre a la veterana demócrata Debbie Wasserman Schultz. El dato interesante es que el desonocido Andersen obtuvo más votos en sus primarias que Wasserman, quien se movió a este distrito tras el nuevo rediseño electoral en Florida.

Andersen, entrevistado por el colega Daniel Castropé, centra su campaña en la reducción del gasto público y en un mayor control de los programas federales para combatir el fraude, el despilfarro y los abusos. También propone agilizar los procesos de inmigración legal, reducir regulaciones que, según sostiene, encarecen la vivienda, impulsar la producción energética nacional y buscar alternativas para aliviar el elevado costo de los seguros en Florida.

Este movimiento pudiera costarle el escaño a la demócrata en noviembre y sería un demoledor golpe para los demócratas. De concretarse la victoria de Andersen, Florida podría obtener 25 escaños en la Cámara de Representantes en Washington desde los 20 que posee en estos momentos.

El nuevo mapa electoral en el estado agregó la posibilidad de cuatro nuevos escaños republicanos en el Cámara Baja del Congreso federal.

Florida estrenó el martes en sus elecciones primarias el nuevo mapa electoral aprobado en mayo por el Congreso estatal.

Por su parte, el demócrata Jared Moskowitz también tuvo que trasladarse de distrito y pasó del 23 al 25 para obtener su candidatura camino a noviembre. El distrito 25 comprende también zonas más conservadoras del oeste.

En resumen, el enfrentamiento electoral en las elecciones de medio término resulta mucho más complidado para ambos demócratas del "establishment".

Las primarias en Florida demostraron la fuerza conservadora y la gran influencia del presidente Trump como líder republicano, mientras que en ala azul el progresismo que penetra hoy al Partido Demócrata no tiene cabida por ahora en este estado.

lmorales@diariolasmaerican

FUENTE: Con información de EFE y AFP.