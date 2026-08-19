miércoles 19  de  agosto 2026
CAMBIO

Aeropuerto de Palm Beach cambia código PBI por DJT en honor a Trump

La nueva identificación, alusiva al presidente Donald Trump, comenzó a aparecer en reservas, pases de abordar, etiquetas de equipaje y pantallas de vuelos

Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

CORTESÍA: Palm Beach International Airport
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El aeropuerto del condado Palm Beach completó una de las etapas más visibles de su cambio de identidad al reemplazar oficialmente el código PBI por DJT, tres letras que desde el martes identifican a la terminal en los sistemas comerciales de la aviación.

La modificación acompaña el nuevo nombre de la instalación: President Donald J. Trump International Airport. A partir de ahora, quienes busquen vuelos hacia West Palm Beach, consulten una reserva o rastreen su equipaje deberán utilizar DJT en las páginas de las aerolíneas y agencias de viajes.

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El código aparecerá progresivamente en boletos, pases de abordar, etiquetas de maletas, itinerarios y pantallas de información. Los viajeros también pueden localizar la terminal al escribir “West Palm Beach”, una alternativa recomendada mientras las distintas plataformas completan la actualización.

El Departamento de Aeropuertos de Palm Beach aseguró que el cambio no afecta las operaciones. Los vuelos programados, horarios, rutas, estacionamientos, controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), áreas de recogida de equipaje y demás servicios continuarán con normalidad.

Dos códigos con funciones diferentes

DJT es el nuevo código de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), utilizado principalmente por pasajeros, aerolíneas y plataformas de reservaciones. No debe confundirse con los identificadores empleados por pilotos y controladores para navegación y control del tráfico aéreo.

La transición se produjo en varias etapas. El aeropuerto adoptó oficialmente el nombre del presidente Trump el 9 de julio, después de recibir las autorizaciones requeridas. En ese momento fueron actualizados los identificadores de aviación correspondientes, pero PBI continuó vigente para el público hasta el 18 de agosto.

El portal oficial también está migrando hacia flydjt.org, mientras letreros, mapas, directorios y materiales digitales incorporan gradualmente la nueva denominación. El edificio permanece en la misma dirección: 1000 James L. Turnage Boulevard, en West Palm Beach.

La terminal atiende a más de 8.7 millones de pasajeros al año y ofrece vuelos directos hacia más de 40 destinos mediante unas 15 aerolíneas. Su ubicación la convierte en una de las principales puertas de entrada al condado Palm Beach y en una alternativa para viajeros del norte del sur de Florida.

El presidente Donald J. Trump.

El presidente Donald J. Trump.

Una decisión impulsada desde Tallahassee

El proceso comenzó con una legislación estatal firmada el 30 de marzo por el gobernador Ron DeSantis. La norma trasladó al estado la autoridad para nombrar determinados aeropuertos comerciales y dispuso que la terminal de Palm Beach llevara el nombre de Trump, residente de Florida y propietario de Mar-a-Lago.

La denominación entró en vigor después de las revisiones correspondientes de las autoridades aeronáuticas. La iniciativa ha generado posiciones encontradas en Palm Beach, un condado donde algunos residentes y funcionarios cuestionaron tanto la decisión como sus costos.

El cambio de imagen ha sido valorado en aproximadamente 5.5 millones de dólares. La mitad sería cubierta con fondos asignados por el estado, mientras se buscan recursos adicionales para completar la actualización de señalización, plataformas digitales y demás elementos de identidad visual.

Pese a la nueva denominación, el aeropuerto sigue bajo propiedad y control del condado Palm Beach. La Comisión condal conservará la supervisión de sus políticas, finanzas y planes estratégicos, según las autoridades locales.

Para los pasajeros, la recomendación inmediata es revisar cuidadosamente las reservaciones y familiarizarse con DJT. Quienes conserven boletos emitidos antes de la transición no necesitan modificarlos: el nuevo código identifica la misma terminal y no supone un cambio de destino.

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