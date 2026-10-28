miércoles 28  de  octubre 2026
DUELO

Felipe VI lamenta accidente de trenes en Toledo que deja más de 60 muertos

Numerosos actos públicos fueron aplazados en toda España como señal de duelo por la tragedia

El Rey Felipe VI en un fotograma del documental Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo, de Netflix, en el que ha participado. &nbsp;

El Rey Felipe VI en un fotograma del documental 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo', de Netflix, en el que ha participado.

 

NETFLIX/EUROPA PRESS

BÉTERA.- El rey de España lamentó el "terrible accidente" ocurrido entre dos trenes este miércoles en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, y transmitió el pésame a los familiares de las personas fallecidas, al menos 30, así como su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro" y "tan difícil".

Felipe VI tuvo "palabras de ánimo, de apoyo y de reconocimiento" a todos los servicios de emergencias que trabajan en el lugar, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias, pero también "de todos los organismos y procedencias" de los medios desplegados.

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El rey dijo a los medios que tiene "pendiente retornar" a Madrid para poder "seguir la emergencia y conocer más detalles" de lo sucedido, pues asistía hoy a unas maniobras militares en la provincia de Valencia (este).

Actos públicos aplazados

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", según un mensaje publicado previamente por la casa real española en la red X.

Numerosos actos públicos fueron aplazados en toda España como señal de duelo por la tragedia. El Gobierno, otras autoridades y partidos políticos cancelaron su agenda, excepto Vox (extrema derecha), que lo justificó porque el luto no puede servir para "acallar las denuncias" sobre el estado de las infraestructuras gestionadas por el Ejecutivo.

FUENTE: Con información de EFE

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