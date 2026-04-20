lunes 20  de  abril 2026
ACCIDENTE AÉREO

Avioneta cae en zona residencial de Florida y deja un fallecido

El impacto ocurrió en Wesley Chapel, al norte de Tampa; el piloto era la única persona a bordo y murió en el lugar

Imagen referencial.

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UNSPLASH / C Drying
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

WESLEY CHAPEL. - Una avioneta se precipitó la mañana de este domingo en una zona residencial del condado de Pasco, en el centro-oeste de Florida, provocando la muerte de su único tripulante.

El incidente ocurrió poco después de las 8:30 a. m., cuando la aeronave, un modelo Cessna C402, terminó impactando en el patio trasero de una vivienda en Wesley Chapel, una comunidad ubicada aproximadamente a 25 millas al norte de Tampa

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De acuerdo con información preliminar de la Federal Aviation Administration (FAA), el avión había despegado minutos antes desde una pista cercana y era operado únicamente por el piloto, de quien aún no han revelado su identidad.

De acuerdo con información divulgada por medios locales los vecinos del sector reportaron haber escuchado un sonido inusual antes del impacto, lo que generó alerta en la zona. Imágenes captadas por cámaras de seguridad residenciales muestran una columna de humo elevándose tras la caída de la aeronave.

Equipos de emergencia acudieron al sitio poco después del siniestro y aseguraron el área mientras se iniciaban las labores de evaluación. No se reportaron otras personas lesionadas en tierra.

Las autoridades federales mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar qué factores provocaron la caída de la avioneta.

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