Miami Beach busca frenar remolques a residentes por infracciones menores de parqueo

Comisionado de Miami Beach Alex Fernandez toma la palabra en un evento.

MIAMI.- El comisionado de Miami Beach, Alex Fernández, impulsa una iniciativa para poner fin a la mayoría de los remolques de vehículos de residentes por infracciones menores de estacionamiento en propiedades públicas de la ciudad, una medida que busca reducir costos, molestias y mejorar la calidad de vida de quienes viven en la localidad.

La propuesta será presentada el próximo miércoles ante la Comisión bajo el punto C7AH y ordena al administrador municipal elaborar un plan listo para implementar que elimine la mayor parte de los remolques por violaciones que no representen un riesgo de seguridad pública, sustituyéndolos principalmente por multas.

Según sus cálculos, más del 60% de estos remolques podrían evitarse.

“Nosotros estamos aquí para servir a los residentes y crearle a ellos una comunidad que sea más amigable”, afirmó Fernández en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Si podemos eliminar los remolques , a menos que sea por cuestión de seguridad pública, vamos a estar haciendo un gran, gran avance en uno de los temas de los cuales nuestros residentes se quejan”.

Remolques por errores sencillos

Fernández explicó que uno de los principales problemas en Miami Beach es la limitada disponibilidad de estacionamiento público, lo que obliga a muchos residentes a lidiar diariamente con dificultades para encontrar espacios cerca de sus hogares, trabajos o comercios.

A esto se suma que, una vez logran estacionarse, muchos terminan siendo remolcados por errores menores como no pagar el parquímetro, estacionarse en una zona residencial equivocada, dejar el auto en un área para motocicletas o quedar parcialmente cerca de una línea amarilla.

“Son problemas sencillos que los podemos resolver con una multa, sin tener que crearle al residente el inconveniente y el costo tan severo de un remolque”, señaló.

El comisionado insistió en que estas faltas deben seguir siendo sancionadas, pero considera que la grúa resulta una medida desproporcionada cuando no existe una amenaza real para la seguridad.

Qué violaciones seguirían siendo remolcadas

La iniciativa no elimina todos los remolques. Las grúa municipales continuarán ocupándose de aquellos casos donde exista un riesgo claro para la seguridad pública o una afectación directa al funcionamiento de la ciudad.

Entre las violaciones excluidas de esta flexibilización están:

estacionarse frente a un hidrante de incendios

ocupar espacios reservados para personas con discapacidad

bloquear entradas de garajes o accesos peatonales

invadir zonas de carga y descarga de camiones

estacionarse en áreas de autobuses o zonas de emergencia

“Quienes se estacionen frente a un hidrante seguirán siendo remolcados. Alguien que esté abusando de los estacionamientos para discapacitados, claro que va a ser remolcado”, sostuvo el funcionario público.

Casi 1.000 residentes remolcados en 2026

De acuerdo con Fernández, en lo que va de año casi 1.000 residentes de Miami Beach han sido remolcados desde propiedades públicas, y más del 60% de esos casos no estuvieron relacionados con seguridad pública.

El funcionario recordó que en mayo del año pasado la ciudad implementó su programa “Text Before Tow”, también impulsado por él, mediante el cual los residentes reciben una advertencia por mensaje de texto antes de que se ordene el remolque.

Solo en 2026, 847 residentes recibieron ese aviso previo y apenas 126 terminaron siendo remolcados, lo que significa que más del 85% logró corregir la infracción y evitar la grúa.

“Es el mismo cumplimiento de la norma, pero con mejores resultados, más justicia y menos castigo innecesario”, resumió.

El alto costo de ser remolcado

Fernández subrayó que cuando un vehículo es remolcado, el impacto para el residente va mucho más allá de la infracción.

La persona pierde tiempo, debe trasladarse hasta el depósito de la grúa, puede llegar tarde o faltar al trabajo y además enfrenta pagos que ascienden a varios cientos de dólares entre remolque, la estancia en el depósito y multas.

También aclaró que las compañías de remolque privadas actúan únicamente cuando un oficial del Departamento de Estacionamiento de la ciudad lo autoriza.

“Ese oficial está siendo pagado por los contribuyentes, por los residentes de nuestra ciudad. Están ahí para servir y mejorar la calidad de vida de nuestros residentes”, dijo.

Para Fernández, la Ciudad no debe actuar con lógica recaudatoria.

“No somos una empresa privada. Somos una entidad pública para servir a los intereses de nuestros residentes, incluso cuando eso signifique menos ingresos para la ciudad”, afirmó.

Permisos y comunicación con residentes

Además del tema de los remolques, Fernández también abordó otro reclamo frecuente: la lentitud y falta de comunicación en el proceso de permisos municipales.

Recordó que en febrero la Comisión realizó una reunión especial para ordenar mejoras en la revisión de permisos, especialmente en la notificación a los residentes cuando existe algún problema en sus solicitudes.

El objetivo es que, antes de rechazar un permiso, la ciudad contacte al solicitante por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico para darle al menos 24 horas para corregir errores simples.

“No debe ser cómo desapruebo el permiso, sino cómo ayudo a esta persona a obtenerlo”, señaló.

Asimismo, confirmó que Miami Beach ya tiene abierta una licitación pública para incorporar tecnología con inteligencia artificial que permita realizar revisiones preliminares automáticas y agilizar los trámites, siguiendo modelos ya aplicados en otras ciudades como Miami.

La meta, dijo, es reducir tiempos, liberar personal para casos más complejos y facilitar la relación entre el gobierno local y los residentes.

Si la propuesta sobre remolques es aprobada este miércoles, el administrador de la ciudad deberá presentar un plan concreto ante el Comité de Seguridad Pública y Calidad de Vida el próximo 13 de mayo.

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