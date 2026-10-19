Gasolina en Florida: Miami promedia $4.13 por galón, según AAA

MIAMI.- Una semana más, el precio de la gasolina en Florida supera los 4 dólares el galón, impactado por la crisis en el Medio Oriente y el levantamiento de las sanciones de Washington a Moscú, afirman los reportes de The Auto Club Group, AAA.

Este lunes 19 de octubre, la gasolina regular promedia 4.13 dólares por galón en el área metropolitana de Miami, según AAA. La de grado medio alcanza los 4.56 dólares y la premium, 4.79 dólares. Hace un mes, la regular costaba en promedio 4.27 dólares por galón en esta zona.

Áreas metropolitanas más caras y más baratas de Florida

Según AAA, las áreas metropolitanas con la gasolina regular más cara son West Palm Beach-Boca Raton, con un promedio de 4.25 dólares por galón; Naples, con 4.21 dólares; y Gainesville, con 4.19 dólares.

Los precios más bajos se encuentran en Pensacola, donde el galón cuesta en promedio 3.89 dólares; Panama City, con 3.91 dólares; y Crestview-Fort Walton Beach, con 3.95 dólares.

En todo Florida, el promedio de la gasolina regular es de 4.08 dólares por galón. A nivel nacional, se sitúa en 4.30 dólares, cerca de seis centavos menos que la semana pasada y 18 centavos por debajo del precio de hace un mes.

Los precios del combustible están influídos por la cotización del petróleo y las tensiones en el Medio Oriente. La expectativa de que llegue más combustible ruso al mercado también ha incidido en los movimientos recientes del crudo.

El crudo desciende, tras acuerdo

El viernes pasado, el West Texas Intermediate (WTI) subió alcanzando el precio más alto en un mes. Sin embargo, los precios del crudo comenzaron la semana con una caída ante las expectativas de un aumento en el suministro de diésel, tras el acuerdo alcanzado entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos.

Al momento de redactar este informe, el crudo Brent se cotizaba en 107.84 dólares por barril, mientras que el WTI se negociaba a 100.29 dólares. La semana anterior, el Brent se situaba en 105.61 dólares por barril y el WTI, en 93.37 dólares.

El descenso se produjo después de que el presidente Donald Trump firmara el viernes una orden ejecutiva para suspender la aplicación de algunas sanciones y aranceles contra Rusia, incluidos los previstos en la Ley Lindsey O. Graham, dirigida a los sectores energético y económico rusos.

La decisión se produjo tras un acuerdo entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin para el suministro de unos 2.3 millones de barriles de diésel este mes a Estados Unidos y otros países. Se prevé que a ese volumen le sigan otros 7.6 millones de barriles en noviembre y los meses posteriores, según reportes sobre el acuerdo.

Consejos para ahorrar gasolina en Florida

AAA recomienda combinar diligencias para reducir el tiempo de conducción y evitar aceleraciones bruscas y exceso de velocidad, hábitos que disminuyen la eficiencia del vehículo.

También aconseja retirar peso innecesario del automóvil. Quitar 100 libras puede mejorar el rendimiento entre 1% y 2%. Comparar precios con aplicaciones móviles, incluida la de AAA, permite localizar estaciones con tarifas más bajas.

Otra opción es pagar en efectivo cuando sea posible: algunas estaciones cobran más por galón a quienes usan tarjetas de crédito.

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FUENTE: AAA