El precio de la gasolina en Florida permanece sobre los $4 por galón

MIAMI.- El galón de gasolina regular en Florida alcanzó un promedio de $4.09 este lunes 26 de octubre, según The Auto Club Group (AAA), $1.17 más caro que hace un año, en un contexto en el que el precio del combustible sigue influido por la crisis en Oriente Medio y la volatilidad del crudo.

En Miami, la gasolina regular se vende a $4.10 el galón, la de grado medio se dispensa a $4.56 por galón y la prémium, $4.79.

COMBUSTIBLE AL ALZA Gasolina en Florida supera los $4: estas son las ciudades donde cuesta más y menos

Dónde cuesta más y menos la gasolina en Florida

Las áreas metropolitanas de Florida con los precios más altos para la gasolina regular son West Palm Beach-Boca Raton, con $4.25 por galón; Naples, con $4.17, y Gainesville, con $4.16.

Entre las zonas con los precios más bajos figuran Pensacola, con $3.73; Panama City, con $3.76, y Crestview-Fort Walton Beach, con $3.80.

AAA situó el promedio nacional en $4.29 por galón, unos 20 centavos menos que hace un mes, pero $1.23 por encima del promedio de hace un año. Con ese precio, llenar un tanque de 15 galones con gasolina regular costaría alrededor de $64.35, unos $18.45 más que hace un año.

El actual nivel de precio de los combustibles está influenciado por la crisis en el Medio Oriente y la volatilidad del precio del crudo.

Mercado del petróleo

Las últimas cifras de Kpler, empresa de análisis de datos sobre comercio mundial, muestran que las exportaciones de petróleo de Oriente Medio superaron en octubre los niveles registrados antes del inicio del conflicto con Irán, a finales de febrero de 2026. Sin embargo, ese aumento no se ha traducido en una reducción sostenida del precio del crudo, que sigue presionado por los ataques a embarcaciones que intentan cruzar el estrecho de Ormuz.

Al respecto, Reuters informó que al menos 18 embarcaciones fueron atacadas en esa vía marítima en la últimas dos semanas. Al momento de redactar esta nota, el West Texas Intermediate (WTI) rondaba los $101 por barril y el Brent, los $115. Hace un año, ambos referentes promediaban cerca de $60 y $63, respectivamente.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina

AAA recomienda combinar diligencias para reducir el tiempo de conducción y evitar aceleraciones bruscas o el exceso de velocidad, hábitos que aumentan el consumo de combustible.

También aconseja retirar del vehículo el peso que no sea necesario. Según la recomendación citada, eliminar 100 libras puede mejorar el rendimiento entre 1% y 2%. Comparar precios con aplicaciones móviles, incluida la de AAA, ayuda a localizar estaciones más económicas.

Algunas gasolineras ofrecen un precio menor por galón a quienes pagan en efectivo. Conviene comparar ese precio con el cobrado al pagar con tarjeta antes de llenar el tanque.

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FUENTE: AAA