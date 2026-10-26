lunes 26  de  octubre 2026
SIGUE LA TENDENCIA

El precio de la gasolina en Florida permanece sobre los $4 por galón

AAA sitúa Miami en $4.10 y calcula que llenar el tanque con gasolina costaría unos $64.35. Compara los precios y descubre dónde repostar por menos.

La gasolina en Florida, supera los 4 dólares otra semana.&nbsp;

La gasolina en Florida, supera los 4 dólares otra semana. 

CMP/IA

MIAMI.- El galón de gasolina regular en Florida alcanzó un promedio de $4.09 este lunes 26 de octubre, según The Auto Club Group (AAA), $1.17 más caro que hace un año, en un contexto en el que el precio del combustible sigue influido por la crisis en Oriente Medio y la volatilidad del crudo.

En Miami, la gasolina regular se vende a $4.10 el galón, la de grado medio se dispensa a $4.56 por galón y la prémium, $4.79.

Lee además
Precio de la gasolina en Florida baja. 
LEVE ALIVIO

Gasolina en Florida baja 28 centavos y llega a $4.06 por galón
Precio de la gasolina en Florida fluctúa. 
COMBUSTIBLE AL ALZA

Gasolina en Florida supera los $4: estas son las ciudades donde cuesta más y menos

Dónde cuesta más y menos la gasolina en Florida

Las áreas metropolitanas de Florida con los precios más altos para la gasolina regular son West Palm Beach-Boca Raton, con $4.25 por galón; Naples, con $4.17, y Gainesville, con $4.16.

Entre las zonas con los precios más bajos figuran Pensacola, con $3.73; Panama City, con $3.76, y Crestview-Fort Walton Beach, con $3.80.

AAA situó el promedio nacional en $4.29 por galón, unos 20 centavos menos que hace un mes, pero $1.23 por encima del promedio de hace un año. Con ese precio, llenar un tanque de 15 galones con gasolina regular costaría alrededor de $64.35, unos $18.45 más que hace un año.

El actual nivel de precio de los combustibles está influenciado por la crisis en el Medio Oriente y la volatilidad del precio del crudo.

Mercado del petróleo

Las últimas cifras de Kpler, empresa de análisis de datos sobre comercio mundial, muestran que las exportaciones de petróleo de Oriente Medio superaron en octubre los niveles registrados antes del inicio del conflicto con Irán, a finales de febrero de 2026. Sin embargo, ese aumento no se ha traducido en una reducción sostenida del precio del crudo, que sigue presionado por los ataques a embarcaciones que intentan cruzar el estrecho de Ormuz.

Al respecto, Reuters informó que al menos 18 embarcaciones fueron atacadas en esa vía marítima en la últimas dos semanas. Al momento de redactar esta nota, el West Texas Intermediate (WTI) rondaba los $101 por barril y el Brent, los $115. Hace un año, ambos referentes promediaban cerca de $60 y $63, respectivamente.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina

AAA recomienda combinar diligencias para reducir el tiempo de conducción y evitar aceleraciones bruscas o el exceso de velocidad, hábitos que aumentan el consumo de combustible.

También aconseja retirar del vehículo el peso que no sea necesario. Según la recomendación citada, eliminar 100 libras puede mejorar el rendimiento entre 1% y 2%. Comparar precios con aplicaciones móviles, incluida la de AAA, ayuda a localizar estaciones más económicas.

Algunas gasolineras ofrecen un precio menor por galón a quienes pagan en efectivo. Conviene comparar ese precio con el cobrado al pagar con tarjeta antes de llenar el tanque.

[email protected]

FUENTE: AAA

Temas
Te puede interesar

Gasolina en Florida: Miami promedia $4.13 por galón, según AAA

Donalds y Jolly intensifican campaña en Miami-Dade en recta final por la gobernación

Trump prepara un nuevo mitin en Florida y Obama respalda a Jolly: así se mueve la carrera por la gobernación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado sorprendió a los presentes en el Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, Barquisimeto. 
LIBERTAD

María Corina Machado ya está en Venezuela: "Estoy aquí. Con ustedes"

Personas observan resultados parciales de las elecciones este domingo, en una escuela en Río de Janeiro (Brasil).  video
ELECCIONES

Confusión electoral en Brasil tras suspensión temporal del escrutinio

El presidente de Brasil y ganador de la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones.
BRASIL

Lula da Silva logra la reelección presidencial

Manifestantes vestidos de negros atacaron los comercios (AFP)
ESPAÑA

Disturbios en Barcelona dejan 128 detenidos por "actos vandálicos" y "saqueos"

Fuente de Neptuno, Gdansk, Polonia.
VIAJES

Gdansk: joya del Báltico, entre historia, arquitectura y cultura

Te puede interesar

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly intensifican campaña en Miami-Dade en recta final por la gobernación

Por Daniel Castropé
El presidente de Brasil y ganador de la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones.
BRASIL

Lula da Silva logra la reelección presidencial

La gasolina en Florida, supera los 4 dólares otra semana. 
SIGUE LA TENDENCIA

El precio de la gasolina en Florida permanece sobre los $4 por galón

El presidente Donald Trump y el exmandatario Barack Obama.
ELECCIONES 2026

Trump prepara un nuevo mitin en Florida y Obama respalda a Jolly: así se mueve la carrera por la gobernación

Las mareas reales causan inundaciones viales en Miami Beach.
TIEMPO INESTABLE

El mar invade calles del sur de Florida y alertan por vientos de hasta 40 mph