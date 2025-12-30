Bis la Médium cierra el año en Times Square con un mensaje de luz y renovación

Bis La Médium se dirige a uno de los asistentes durante un encuentro espiritual en Miami.

MIAMI . - El mundo se prepara para recibir el 2026, y entre las luces y la energía de Times Square en New York, una presencia especial acompañará la llegada del nuevo año: Bis la Médium . Con su don y su sensibilidad, la cartomántica invita a todos a cerrar el 2025 con gratitud, reflexión y apertura al cambio.

A lo largo de estos 12 meses, Bis señala que todos hemos experimentado transformaciones profundas. “Este año nos cambió a todos. Nos movió. Nos sacudió. Nos enseñó”, comparte la médium, que desde ya se alista para transmitir un mensaje de claridad y amor para quienes buscan cerrar ciclos y recibir el año nuevo con esperanza.

En exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS, la vidente comenta sobre la importancia de este momento:

“Estar en La Gran Manzana, en un escenario como este, en vivo, frente a tantas personas que celebran la vida y el cambio, es una oportunidad única para transmitir luz y confianza. Para mí es un recordatorio de que el amor, la fe y la claridad pueden llegar a todos, sin importar la distancia.”

El programa especial de fin de año “Feliz 2026” que será trasmitido por la cadena televisiva Univision contará con la participación de Bis y otros talentos desde las 8:00 p.m. este 31 de diciembre. Desde allí, esta reconocida y querida mensajera espiritual guiará a la audiencia para leer las señales de la vida, honrar lo vivido y proyectar un camino lleno de poder personal y serenidad, asegura.

Con un corazón abierto y la energía vibrando alto, Bis la Médium promete que el año no termina: se transforma. Su mensaje, lleno de optimismo, será el acompañamiento perfecto para iniciar un 2026 con claridad, amor y conexión con lo esencial.

A todos los lectores y al personal de trabajo de nuestro rotativo, también les mando un mensaje:

"A quienes nos leen, como yo, gracias por acompañarnos un año más, por confiar en las historias que publicamos y por abrir su corazón a las bondades de la vida. Y al maravilloso equipo del periódico, ¿qué decirles? Gracias por su dedicación, pasión y por el empeño con que llevan la verdad, así como por su compromiso con nuestra comunidad. Que el 2026 nos encuentre unidos, inspirados y con la certeza de que lo mejor está por venir. Estamos unidos."

Asimismo, invita a todos a recibir el nuevo ciclo con ilusión y gratitud, desde uno de los escenarios más emblemáticos del mundo: “Quiero cerrar el año contigo, con el corazón en paz”, concluye Bis.