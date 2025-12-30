martes 30  de  diciembre 2025
FIN DE AÑO

Bis la Médium cierra el año en Times Square con un mensaje de luz y renovación

Los interesados podrán disfrutarlo a través de la pantalla de la cadena televisiva Univision en el programa especial “Feliz 2026”

Bis La Médium, reconocida por su trayectoria en el mundo esotérico.

CORTESÍA BIS LA MÉDIUM
Bis La Médium se dirige a uno de los asistentes durante un encuentro espiritual en Miami.

LUDY MOREJÓN
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - El mundo se prepara para recibir el 2026, y entre las luces y la energía de Times Square en New York, una presencia especial acompañará la llegada del nuevo año: Bis la Médium. Con su don y su sensibilidad, la cartomántica invita a todos a cerrar el 2025 con gratitud, reflexión y apertura al cambio.

A lo largo de estos 12 meses, Bis señala que todos hemos experimentado transformaciones profundas. “Este año nos cambió a todos. Nos movió. Nos sacudió. Nos enseñó”, comparte la médium, que desde ya se alista para transmitir un mensaje de claridad y amor para quienes buscan cerrar ciclos y recibir el año nuevo con esperanza.

En exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS, la vidente comenta sobre la importancia de este momento:

“Estar en La Gran Manzana, en un escenario como este, en vivo, frente a tantas personas que celebran la vida y el cambio, es una oportunidad única para transmitir luz y confianza. Para mí es un recordatorio de que el amor, la fe y la claridad pueden llegar a todos, sin importar la distancia.”

El programa especial de fin de año “Feliz 2026” que será trasmitido por la cadena televisiva Univision contará con la participación de Bis y otros talentos desde las 8:00 p.m. este 31 de diciembre. Desde allí, esta reconocida y querida mensajera espiritual guiará a la audiencia para leer las señales de la vida, honrar lo vivido y proyectar un camino lleno de poder personal y serenidad, asegura.

Con un corazón abierto y la energía vibrando alto, Bis la Médium promete que el año no termina: se transforma. Su mensaje, lleno de optimismo, será el acompañamiento perfecto para iniciar un 2026 con claridad, amor y conexión con lo esencial.

A todos los lectores y al personal de trabajo de nuestro rotativo, también les mando un mensaje:

"A quienes nos leen, como yo, gracias por acompañarnos un año más, por confiar en las historias que publicamos y por abrir su corazón a las bondades de la vida. Y al maravilloso equipo del periódico, ¿qué decirles? Gracias por su dedicación, pasión y por el empeño con que llevan la verdad, así como por su compromiso con nuestra comunidad. Que el 2026 nos encuentre unidos, inspirados y con la certeza de que lo mejor está por venir. Estamos unidos."

Asimismo, invita a todos a recibir el nuevo ciclo con ilusión y gratitud, desde uno de los escenarios más emblemáticos del mundo: “Quiero cerrar el año contigo, con el corazón en paz”, concluye Bis.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
INFORME ANUAL

Fiscal general de Florida presenta balance 2025: severas políticas migratorias y litigios federales

James Reyes.
POSTULACIÓN

Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

