EDUCACIÓN

Academia de Miami forma a profesionales en medicina antienvejecimiento y estética

La institución, en apenas seis meses, se proyecta con alcance internacional y planea fortalecer su trabajo de cara a 2026

Talleres prácticos, casos reales y tecnología de última generación forman parte de la oferta académica.

SOL RIVEROS
De cara al 2026, la academia proyecta expandirse a Europa y Sudamérica, consolidar su comunidad internacional y desarrollar una plataforma educativa propia

Cortesía Prensa Luis Morán González
Dr. Elio Galán
SOL RIVEROS
Galan Academy apuesta a 2026 con innovación, proyección global y excelencia clínica.

SOL RIVEROS

MIAMI. - Al cerrar el 2025, Galan Academy, liderada por el Dr. Elio Galán, celebra seis meses de avances en la formación profesional en medicina estética y antienvejecimiento, un periodo que ha dejado una huella internacional en la educación médica, señaló el doctor en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Este año hemos visto cómo el conocimiento puede cambiar la práctica clínica y mejorar la seguridad de los pacientes en todo el mundo”, afirma el Dr. Galán, reconocido líder en su especialidad.

En apenas medio año, la institución educativa ha formado a más de cien profesionales, incluyendo médicos, enfermeros y especialistas de distintas nacionalidades, quienes participaron en cursos presenciales en Miami y Doral, así como en seminarios virtuales bilingües con alcance internacional. “Nuestro objetivo es que cada profesional que pase por Galan Academy no solo domine técnicas avanzadas, sino que también adopte protocolos de seguridad y un enfoque humanista en cada procedimiento”, explica Galán.

Dr. Elio Galán
Dr. Elio Galán, especialista en medicina estética y director de Galan Academy.

La oferta académica combina talleres prácticos con simulación de casos reales, conferencias magistrales, mesas redondas y acceso a la última tecnología en cuidado estético profesional. Los cursos incluyen técnicas de inyectables, manejo de láser y estrategias de prevención de complicaciones, todo sustentado en evidencia científica actualizada. “Formamos médicos que piensan en la seguridad primero, y en el aspecto físico después”, añade el experto.

Lo que diferencia a Galan Academy es su enfoque ético y humanista, además de una red global de egresados que comparten experiencias clínicas y mejores prácticas. Profesionales que han pasado por la academia destacan cómo esta formación les ha dado confianza y criterio clínico para enfrentar situaciones complejas destacando las herramientas prácticas y la seguridad brindada en cada procedimiento.

De cara al 2026, la academia proyecta expandirse a Europa y Sudamérica, consolidar su comunidad internacional y desarrollar una plataforma educativa propia, con la misión de seguir elevando los estándares de los tratamientos cosméticos. “Nuestro compromiso va orientado con nuestra visión y objetivos: seguir formando profesionales éticos, actualizados y capaces de marcar la diferencia en la vida de sus pacientes”, concluye Elio.

Galan Academy
Galan Academy apuesta a 2026 con innovación, proyección global y excelencia clínica.

Con este balance de cierre de año, Galan Academy mira hacia 2026 con la misión de seguir innovando en la formación de profesionales, consolidar su red global y fortalecer la excelencia clínica que caracteriza a su equipo.

