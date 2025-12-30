martes 30  de  diciembre 2025
DIÁLOGO

Miami se consolida como espacio clave para el diálogo global sobre paz y desarrollo

El evento se celebró en el Graham Center de la Universidad Internacional de Florida (FIU)

El encuentro generó aportes que formarán parte de una iniciativa internacional rumbo a la UNESCO en 2026.

Cortesía/New Concept PR
Proyectos alineados con los ODS marcaron el programa del encuentro.

Cortesía/New Concept PR
Representantes y expertos asociados a organismos de Naciones Unidas formaron parte de las jornadas.

Cortesía/New Concept PR
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, crisis humanitarias y desafíos sociales persistentes, Miami volvió a posicionarse como un punto de convergencia para el diálogo global con la realización de la Tercera Asamblea Internacional para la Paz y el Desarrollo, celebrada en la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Durante los días 10 y 11 de diciembre, el Graham Center del centro universitario acogió a líderes, diplomáticos, académicos, empresarios y representantes de organismos multilaterales provenientes de más de 20 países, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar de la reflexión a la acción concreta para la construcción de la paz, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La diversidad de delegaciones —procedentes de América Latina, Europa, África, Asia y Oceanía— evidenció el alcance global del encuentro y reforzó el papel de la ciudad del Sol como puente para el intercambio de ideas, experiencias y soluciones frente a problemáticas comunes en la sociedad.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el enfoque educativo como herramienta de transformación social. El encuentro estuvo liderado por Piedad Molano, fundadora de la Comisión Mundial para la Paz (CMP), quien desde hace más de cinco años impulsa el modelo “Educar para la Paz”, una propuesta que apuesta por la formación de figuras claves con conciencia social y capacidad de impacto en sus comunidades.

A lo largo de las jornadas participaron figuras vinculadas a la ONU y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), así como exdiplomáticos y representantes de instituciones internacionales; lo que aportó un respaldo institucional al foro y fortaleció su marco protocolar. Las intervenciones coincidieron en que la paz no puede abordarse de forma aislada, sino como un proceso integral que involucra educación, derechos humanos, desarrollo económico, salud emocional y sostenibilidad ambiental.

El programa incluyó la presentación de múltiples proyectos alineados con los ODS, enfocados en áreas de aprendizaje, comunicación, inclusión social, capacidad de dirección, bienestar emocional, derechos humanos, justicia ambiental y desarrollo comunitario. Las propuestas abordaron temas sensibles como la violencia, la migración, la trata de personas, la formación de mujeres para la negociación de paz, la protección de víctimas y la promoción de valores desde la infancia.

Más allá de la exposición de iniciativas, el encuentro sirvió como espacio para la articulación de alianzas y el intercambio de experiencias entre actores de distintos sectores, con el objetivo de generar impacto social tangible tanto a nivel local como internacional.

Con esta tercera edición, la Asamblea Internacional para la Paz y el Desarrollo refuerza su posicionamiento como una plataforma de relevancia mundial orientada a la cooperación y la acción estratégica.

Los resultados y conclusiones del encuentro formarán parte de una agenda internacional que será presentada en 2026 ante UNESCO, como parte del seguimiento a los compromisos asumidos y del impulso a una narrativa de paz con base en hechos y acciones concretas, aseguraron sus organizadores.

