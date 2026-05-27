Blue Origin anuncia inversión de $600 millones en Florida y 500 nuevos empleos aeroespaciales

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una expansión de 600 millones de dólares de la empresa aeroespacial Blue Origin en el complejo Rocket Park del puerto espacial de Cabo Cañaveral, un proyecto que añadirá 500 empleos especializados con salarios promedio superiores a los 98.000 dólares anuales.

La inversión contempla la construcción de una planta de manufactura de aproximadamente 830.000 pies cuadrados destinada a la fabricación de etapas superiores de cohetes, lo que permitirá incrementar la capacidad de carga enviada al espacio desde Florida.

El proyecto contará con respaldo del programa estatal Spaceport Improvement Program (SIP), diseñado para fortalecer la infraestructura espacial del estado.

“Blue Origin demuestra que cuando se crean las condiciones adecuadas, las mejores compañías siguen apostando por Florida”, afirmó DeSantis al destacar el crecimiento de la industria aeroespacial en el estado y su impacto en la economía local.

Expansión aeroespacial en la Costa Espacial de Florida

La expansión forma parte del denominado “Project Horizon”, considerado por la empresa como el proyecto más ambicioso desde su llegada a Florida hace más de una década.

El director ejecutivo de Blue Origin, Dave Limp, señaló que desde 2015 la compañía ha crecido hasta casi 4.000 empleados en Florida, además de invertir más de 2.300 millones de dólares a través de 500 proveedores locales y expandirse a 11 instalaciones en los condados de Brevard y Orange.

“Y apenas estamos comenzando”, afirmó Limp.

Actualmente, Blue Origin, fundada por Jeff Bezos en el año 2000, es la única empresa que fabrica y lanza cohetes desde Florida, una ventaja estratégica que, según las autoridades estatales, fortalece el liderazgo de la llamada “Costa Espacial”.

Florida apuesta por la industria espacial

La presidenta de la junta directiva de Space Florida, Jeanette Nuñez, sostuvo que la inversión reafirma a Florida como “el principal destino mundial para la industria aeroespacial”.

Por su parte, el secretario del Departamento de Transporte de Florida (FDOT), Jared W. Perdue, explicó que el programa SIP forma parte de una estrategia estatal de inversiones a largo plazo para fortalecer la infraestructura y estimular el crecimiento económico.

El presidente y CEO de Space Florida, Rob Long, dijo que una de las mayores fortalezas del estado es permitir que las compañías puedan diseñar, fabricar y lanzar cohetes desde un mismo territorio, generando eficiencias difíciles de replicar en otros lugares del país.

Industria espacial genera más de 130.000 empleos en Florida

De acuerdo con datos estatales, más de 130.000 personas trabajan actualmente en Florida en la industria espacial, el sector aeroespacial y actividades vinculadas a la cadena de suministro, construcción y manufactura.

A nivel federal, la NASA emplea aproximadamente a 2.170 personas en el estado, además de más de 19.800 contratistas.

Las autoridades también destacaron el desempeño récord del mercado laboral floridano. En abril de 2026, el empleo no agrícola alcanzó los 10.032.900 puestos de trabajo, mientras que la fuerza laboral superó por primera vez los 11.15 millones de personas.

Programa estatal impulsa infraestructura espacial

El Spaceport Improvement Program, desarrollado conjuntamente por Space Florida y el FDOT, ha financiado desde 2012 un total de 48 grandes proyectos de infraestructura espacial.

Según cifras oficiales, el estado ha invertido más de 531 millones de dólares mediante este programa, lo que ha permitido atraer cerca de 3.300 millones de dólares en inversiones privadas relacionadas con el sistema de puertos espaciales de Florida.

La expansión de Blue Origin se suma a la creciente competencia nacional por liderar la nueva economía espacial, un sector estratégico donde Florida busca consolidarse como uno de los principales centros de manufactura, lanzamiento y desarrollo tecnológico de EEUU.

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FUENTE: Oficina del Gobernador