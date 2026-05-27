miércoles 27  de  mayo 2026
ESTADÍSTICAS NEGATIVAS

Desempleo en Florida sube al 4,8% en abril y encadena cuatro meses de alzas

La tasa de desocupación del estado se ubicó por encima del promedio nacional por cuarto mes consecutivo. Más de medio millón de floridanos permanecían sin empleo al cierre del mes

Un empleado de la construcción.

Un empleado de la construcción.

PIXABAY
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La tasa de desempleo de Florida aumentó al 4,8% en abril, un alza de una décima frente al 4,7% de marzo y de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior, según informó FloridaCommerce, la oficina de desarrollo económico del estado, en su reporte mensual.

El incremento marca el cuarto mes consecutivo de aumento en el indicador y confirma una tendencia que se ha mantenido durante todo 2026, en un contexto de enfriamiento del mercado laboral estatal.

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De acuerdo con la agencia, en total 532.000 floridanos se encontraban sin trabajo en abril, dentro de una fuerza laboral estimada en 11,15 millones de personas. Cada mes de 2026 ha registrado un repunte en la cifra de desempleados, una secuencia que contrasta con la estabilidad que mostró el indicador en años recientes.

Por encima de la media nacional

Uno de los datos más llamativos del año es que Florida volvió a situarse con una tasa de desempleo superior a la nacional, algo que no ocurría desde hacía aproximadamente cinco años. La cifra estatal de abril, del 4,8%, se ubicó medio punto por encima del 4,3% que registró el conjunto del país, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Durante la última media década, la desocupación en Florida se había mantenido de forma sostenida por debajo del promedio del país, una ventaja que el estado solía esgrimir como muestra de su dinamismo económico.

Resultados desiguales entre regiones

El comportamiento del empleo fue dispar en el territorio estatal. Más de la mitad de las 25 áreas metropolitanas que monitorea FloridaCommerce mostraron caídas interanuales en el número de puestos de trabajo.

Sin embargo, 11 mercados registraron aumentos, encabezados por el área de Orlando, motor turístico del estado y sede de varios parques temáticos, que sumó 16.200 empleos, equivalente a un crecimiento del 1,1%.

En el sur del estado, el condado de Miami-Dade mantuvo una de las tasas más bajas, con un 3,1% en abril, mientras que el condado de Broward se ubicó en 4,4%, por debajo de la media estatal, pero con un alza de 1,2 puntos respecto al año anterior.

El empleo no agrícola en Florida alcanzó 10.032.900 puestos en abril, con un avance de 40.500 plazas, o 0,4%, frente al mes previo.

Una tendencia que se consolida

El reporte de abril se suma a una serie de aumentos que se inició a comienzos de año, cuando la tasa pasó al 4,5% en enero y al 4,6% en febrero.

Pese al alza del desempleo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en el estado mostraron descensos en las semanas recientes, una señal que los analistas observan con cautela mientras evalúan si el deterioro del mercado laboral se profundiza o se estabiliza en los próximos meses.

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