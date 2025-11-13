jueves 13  de  noviembre 2025
SECTOR ESPACIAL

Blue Origin se prepara para lanzar su cohete New Glenn tras varios retrasos

El potente cohete New Glenn, de 98 metros de altura, despeguerá de Cabo Cañaveral, Florida. La misión tiene como objetivo estudiar la historia climática de Marte

Un lente capta el avance de un crucero y detrás la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral utilizada por Blue Origin y su megacohete New Glenn.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

¿La tercera es la vencida? Blue Origin, la empresa espacial estadounidense propiedad del multimillonario Jeff Bezos, intentará una vez más este jueves lanzar su cohete New Glenn con dos sondas de la NASA acopladas.

El lanzamiento debió posponerse dos veces durante la última semana: el domingo por mal tiempo en la Tierra, y el miércoles debido a condiciones adversas del clima espacial.

"La carga de propelente en New Glenn ya está en marcha", indicó Blue Origin en X.

El potente cohete New Glenn, de 98 metros de altura, tiene previsto despegar de Cabo Cañaveral, Florida. La misión, denominada ESCAPADE, tiene como objetivo estudiar la historia climática de Marte y preparar el terreno para una posible exploración humana del planeta rojo.

Si todo sale según lo previsto, las dos sondas gemelas de New Glenn llegarán a la órbita de Marte en 2027.

El lanzamiento genera gran expectación debido a la competencia entre Bezos y Elon Musk, director ejecutivo de la compañía espacial SpaceX.

Competencia espacial

La carrera comercial entre los dos multimillonarios se ha intensificado en torno al programa lunar Artemis de la NASA, después de que la agencia espacial estadounidense planteara la posibilidad de excluir a SpaceX debido a retrasos.

El lanzamiento de Blue Origin será clave para determinar si puede lograr la recuperación del propulsor, lo que representaría un avance técnico para la compañía.

El vuelo inaugural del New Glenn en enero fue considerado un éxito, ya que su carga útil alcanzó la órbita y realizó pruebas con éxito.

Pero su propulsor de primera etapa, que estaba destinado a ser reutilizable, no logró aterrizar en una plataforma en el océano Atlántico y, en cambio, se perdió durante el descenso.

En su segundo intento, Blue Origin tratará de recuperar el propulsor. Hasta ahora, solo SpaceX ha logrado esa hazaña.

FUENTE: Con información de AFP.

