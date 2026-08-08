Inter Miami da los pasos correctos y con Messi a la cabeza tiene cuerda para rato

Luego de su espectacular actuación en el Mundial 2026, Lionel Messi tuvo unas merecidas vacaciones mientras su club, Inter Miami reanudaba su campaña en la MLS.

Pese a la ausencia de su astro máximo, los rosanegros pudieron obtener buenos resultados en las canchas, pero donde les fue mal fue en la taquilla.

Para el choque contra el Fire de Chicago, que llevaba por primera vez a Miami a su goleador, el polaco Robert Lewandowski, el precio por los boletos cayó a 9 dólares. Ahora que volvió Messi se han recuperado hasta 33 dólares los más baratos y de seguro seguirán subiendo conforme avance el campeonato.

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club. EFE

Hay Messi para rato

En octubre pasado, Messi extendió su contrato con Inter Miami por tres años, hasta diciembre del 2028, cuando tenga 41 años.

El impacto de Messi en la MLS es extraordinario y aquellos pequeños detalles como el bajón del precio de las entradas cuando no juega da una idea de su poder de convocatoria único.

Muchos tomaban como un hecho algunas declaraciones de Messi que cuando se retire se iría a vivir a Barcelona, que iba a dejar al Inter Miami y a la MLS en una situación irrecuperable. Las cosas, sin embargo, se vienen desarrollando de una manera distinta con una visión a largo plazo.

No solo se encuentra la extensión de contrato de por medio, también existe el hecho que Messi tiene una participación en el accionario del Inter Miami.

Aquello solidifica sus lazos con el sur de la Florida. Y otra cosa más importante: su familia está feliz de vivir en el área de Miami. En cambio no se sabe lo que pasará en España con un gobierno que se autodestruye, que no es capaz de lidiar con problemas como la corrupción y la inmigración incontrolable, entre otros.

Messi podría extender su carrera dentro de las canchas más allá de los 41 años. Se trata de un profesional a carta cabal, cuida su físico, su vida privada, se encuentra entero y no hay que olvidar que un atleta igualmente serio como él, Tom Brady, fue campeón del Super Bowl a los 45 años de edad.

Una joya como Messi, difícilmente la MLS la dejará ir. El crack argentino ha contribuido de una manera muy especial a que la Liga Estadounidense adquiera una dimensión global. Las ganancias se han incrementado y cada vez se suman más auspiciadores deseosos de asociar sus marcas a esta institución que no ha parado de desarrollarse.

Telasco Segovia #8 saluda a Casemiro #5 del Inter Miami CF tras el partido de la MLS entre el CF Montreal y el Inter Miami CF en el Estadio Saputo el 25 de julio de 2026 en Montreal, Quebec. Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP

El caso Casemiro

El Inter Miami hizo una apuesta grande con la contratación del brasileño Casemiro y los aficionados se preguntan si el estelar mediocampista será capaz de hacer olvidar al gran Sergio Busquets, quien colgó los botines al final de la temporada pasada con el título de campeón con los rosanegros.

Casemiro es uno de los grandes volantes en la historia del balompié. Brilló al más alto nivel con el Real Madrid y con la selección auriverde. Pese a haber sido un enconado rival del Barcelona y de Argentina, el propio Messi, según confesión del brasileño, le pidió que se uniera al Inter Miami.

En estos momentos, los rosanegros se encuentran en una magnífica posición en la MLS y con el aporte de Casemiro ganan una pieza clave en el equipo, que lucha por conseguir el bicampeonato.

El brasileño es un jugador esencial para enlazar la defensiva y la ofensiva del escuadrón surfloridano. Eso lo hacía Busquets a la perfección y el Inter Miami necesita alguien que lo siga haciendo cuando ya no está más el español.

Casemiro tiene la clase, la experiencia y los galones como para saber despojar del balón al rival y entregárselo limpiecito a Messi para que pueda iniciar las jugadas de ataque de los rosanegros.

Hasta ahora, el Inter Miami ha hecho las cosas bien y gracias a ello ya tiene un nombre reconocido en el mundo entero. Messi se encuentra asegurado por un par de años más y todo indica que ese acuerdo se alargará por mucho tiempo más.

Y además, el club se preocupa porque el “joven de la película” tenga un reparto de primera línea. Gracias a ello ha llegado un jugador del nivel de Casemiro, quien de seguro establecerá una gran sociedad con Messi.