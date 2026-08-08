sábado 8  de  agosto 2026
Béisbol

La transformación de los Marlins

Con una de las nóminas más modestas de las Grandes Ligas, Miami ha encontrado en el desarrollo de sus jóvenes, la disciplina y el liderazgo de Clayton McCullough las claves para mantenerse en la pelea por un cupo a la postemporada

El mánager Clayton McCullough #86 de los Miami Marlins abandona el campo tras realizar un cambio de lanzador

El mánager Clayton McCullough #86 de los Miami Marlins abandona el campo tras realizar un cambio de lanzador

AFP
Por Pedro Luis Hernández

Los Miami Marlins no son ajenos al béisbol de octubre. La franquicia cuenta con dos títulos de Serie Mundial, pero las apariciones profundas en la postemporada han sido escasas en los últimos años. Por eso, cuando los Marlins se encuentran a poca distancia de un puesto en los playoffs, surge inevitablemente la misma pregunta: ¿cómo lo están logrando con una de las nóminas más bajas de las Grandes Ligas?

En un deporte cada vez más dominado por los equipos de grandes mercados y los enormes presupuestos, Miami suele competir por encima de lo que dicta su inversión. Devolver a los Marlins a la pelea no ha sido una tarea sencilla para el mánager de segundo año, Clayton McCullough. Gracias a las destacadas actuaciones del campocorto Otto López y del receptor Liam Hicks, quien fue canjeado rumbo a los Rays este pasado lunes, sumadas al resurgimiento del as Sandy Alcántara, McCullough tiene al sur de la Florida ilusionado con la posibilidad de volver a vivir un octubre de béisbol con significado. El mandamás tuvo puras cosas buenas que decir en cuanto a López cuando se le preguntó qué ha impulsado la gran temporada del infielder.

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"Ha hecho muchos ajustes este año", comentó McCullough. "Su postura en la caja de bateo, su swing, su capacidad para cubrir más lanzamientos y utilizar todo el terreno lo ha ayudado a mejorar muchísimo."

Esos ajustes se han reflejado en los resultados. Al momento de escribir este reportaje, López figuraba entre los 25 mejores bateadores de las Grandes Ligas en promedio de bateo esperado (xBA), según Statcast, una muestra de la consistencia con la que ha conectado la pelota durante toda la temporada.

Cuando se combina un receptor sereno y consistente con un campocorto cuya producción ofensiva sigue en ascenso, de pronto los Marlins cuentan con la base de una alineación capaz de competir con cualquiera.

Aunque Hicks y López han sido piezas fundamentales del éxito ofensivo de Miami, McCullough también quiso destacar el aporte de otro jugador clave: el relevista Michael Peterson.

"Peterson ha sido una revelación para nosotros", afirmó McCullough. "Ha podido lanzar en distintos roles y ha sido fantástico."

Entonces, ¿cuál es la fórmula para que este equipo llegue al béisbol de octubre?

Para los Marlins, todo comienza con la disciplina. Desde el montículo, la prioridad es atacar la zona sobre el plato, limitar las bases por bolas y obligar a los bateadores rivales a ganarse cada corredor que ponen en circulación. A la ofensiva, Miami luce mejor cuando pone la pelota en juego, aprovecha la velocidad de sus corredores, impulsa carreras y mantiene presión constante sobre las defensas rivales.

Ya sea peleando con los Atlanta Braves y los Philadelphia Phillies en la siempre competitiva División Este de la Liga Nacional o luchando por uno de los puestos de Comodín, la fórmula sigue siendo la misma: mantenerse fiel al plan, confiar en el proceso y dejar que los resultados hablen por sí solos.

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