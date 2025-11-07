Doral vive su feria internacional de arte con propósito y diversidad

MIAMI.- Doral vive su feria internacional de arte con una programación que abarca la propuesta de una veintena de galerías que representan a artistas emergentes y de renombre provenientes de diferentes países, entre ellos Argentina, España, México, Colombia y Venezuela , y destacan la diversidad cultural de la ciudad, con la curadoría de Adriana Meneses, Félix Suazo y Luis Gómez

La tercera edición de la Doral International Art Fair (DIAF) se puede visitar de manera gratuita hasta el 9 de noviembre, del mediodía hasta las 8 de la noche, para el deleite de los amantes del arte de todas las edades.

“La feria nace con la iniciativa desde las universidades que hacemos vida en la ciudad de Doral, en conjunto con empresarios, residentes y políticos, para traer una propuesta educativa, pedagógica para todo el condado. Doral International Art Fair trae charlas sobre coleccionismo, arte público y tecnología, y sobre cómo podemos utilizar el arte como una expresión de multiculturalidad, entendiendo que en esta feria tenemos a nuestros hermanos mexicanos, colombianos, venezolanos, de España, de Argentina, con una propuesta de artistas emergentes y consagrados. La idea es que, a través de la multiculturalidad, podamos expresar el diálogo y la convivencia social”, expresó Jesús Alberto Fuenmayor, director de la feria.

El ejecutivo resaltó que el arte sirve como bálsamo y también como herramienta educativa para los más pequeños, a quienes va dirigida una de las instalaciones en exhibición.

“A diferencia de las otras ferias, nosotros estamos apuntando a la gastronomía, por eso vamos a tener el museo gastronómico, también el museo Solaris, que tiene que ver con ciencia y tecnología. Vamos a tener actividades inmersivas para que la familia, la comunidad, los niños puedan participar de la feria. Y en la medida que los vamos sensibilizando desde muy pequeños, van entendiendo el arte como una filosofía de vida y como una herramienta para drenar. El arte puede ser una excelente terapia para el estrés, la presión y para muchas cosas, pues por vivir en Miami, a veces estamos un poco agitados”, dijo Fuenmayor.

Una de las impulsoras de la feria es la alcaldesa de Doral, Christi Fraga.

“Vemos que se cortan programas de arte en las escuelas porque no hay fondos, por eso para mí es importante apoyar estos proyectos, y resaltar el talento de diferentes países y de acá también. Creo que tenemos que promover estas ferias para las futuras generaciones. El arte es una herramienta que une e inspira”, dijo Fraga.

El arte contestatario de David Palacio, un artista cubano que emigró a Venezuela, también está en exposición como parte de un homenaje póstumo.

“En infografías, David Palacio lo que hacía era cruzar, condenar el lenguaje del arte óptico cinético venezolano. Con el lenguaje infográfico para obtener un efecto distinto en cada uno de los dos campos. Es decir, la infografía se ocupa de dar datos e informar. Y el arte cinético obviamente es algo para la sensibilidad, para el espíritu, para el disfrute estético. Al combinar esos dos efectos se producía un shock visual, un shock semiótico. Y es un caso donde lo cinético te permite ingresar a un aparato informativo que da cuenta de determinados aspectos. En este caso, las obras que se están exhibiendo están vinculadas con el inicio de la oleada migratoria venezolana”, comentó el curador Félix Suazo.

“Es un arte que tiene que ver con el sujeto, sus circunstancias, cómo el entorno lo percibe y cómo esos cambios afectan la vida cotidiana de la persona, sus creencias e intereses. Esa es la nueva forma de arte político desde hace dos o tres décadas, y no la forma en la que el artista simplemente se posicionaba a favor o en contra de algo. Ahora el artista está inmerso en una situación y hace un comentario sobre esa situación. Y eso es el arte condicionado por eventos sociopolíticos. El arte político es algo que está en el ADN de David, pero evoluciona a esto que llamamos arte contextual”, agregó.

Las caricaturas de la ilustradora Rayma Suprani también encuentran espacio en esta edición de la DIAF.

“Montar esta feria ha sido un trabajo muy interesante, entre artistas, curadores, empresarios, gente de la comunidad. Y bueno, ahora les toca a los ciudadanos venir a disfrutar de nuestro arte. Acá tengo cinco cuerpos de trabajo diferentes de todo lo que ha sido mi investigación en humor, en escultura, en pintura, en caricaturas. Y bueno, verán aquí una cantidad de propuestas de artistas, que estoy segura les van a encantar. Así que los esperamos”, dijo la artista venezolana.