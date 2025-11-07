viernes 7  de  noviembre 2025
Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

11 sospechosos fueron arrestados en relación con este caso y ahora enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude organizado, posesión de armas de fuego y otros delitos.

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.

MIAMI POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. – De acuerdo con información oficial once presuntos pandilleros fueron arrestados en Miami tras un operativo policial que desmanteló una supuesta red de estafa bancaria, que operaba desde una vivienda alquilada como casa vacacional.

Según reportes policiales, agentes de la unidad antipandillas del Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD) vigilaban desde finales de octubre una residencia ubicada en la calle 162 del suroeste del condado, tras detectar la llegada frecuente de individuos vinculados a la banda violenta conocida como “ABK (Any Body Killer)”, quienes arribaban en vehículos de alta gama.

La investigación permitió descubrir que el grupo había instalado en la vivienda un falso centro de llamadas bancarias para obtener información confidencial de sus víctimas y acceder a sus cuentas de manera electrónicas.

Durante el allanamiento, realizado el miércoles 3 de noviembre en coordinación con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) y el Grupo de Trabajo contra Pandillas Violentas (VGT) de la Oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI), los agentes detuvieron a 11 sospechosos, cuatro de los cuales intentaron huir antes de ser capturados.

En el interior, las autoridades encontraron varias computadoras portátiles, teléfonos celulares, un televisor con sonidos de centro de llamadas y documentos de identidad ajenos, como tarjetas bancarias y licencias de conducir, lo que evidenciaba un intento organizado de suplantar a entidades financieras. Además, se incautaron cinco armas de fuego, incluido un fusil AK-47, marihuana, parafernalia de pandillas y más de 8,100 dólares en efectivo.

La pandilla ABK, dijo la policía, está implicada no solo en delitos violentos, sino también en fraudes de identidad y crímenes financieros, un patrón que las autoridades asocian a su reciente expansión en el sur de la Florida.

En un comunicado emitido este viernes, el MDPD reiteró su compromiso de “combatir las actividades criminales de pandillas y organizaciones que intentan operar en nuestra comunidad”. A la vez que informaron que los detenidos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude organizado y posesión de armas de fuego, entre otros.

Aunque los documentos oficiales señalan que la vivienda había sido alquilada mediante Airbnb, un portavoz de la compañía aclaró que la propiedad fue reservada a través de otra plataforma.

