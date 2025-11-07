viernes 7  de  noviembre 2025
Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se reportó en el área industrial de la 122 avenida y 128 calle del suroeste de la ciudad.

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.

MIAMI DADE POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. — El oficial de policía que resultó herido de bala la tarde de este viernes en el suroeste del condado Miami-Dade murió en el hospital, informó la policía de Homestead en sus redes sociales.

"Otro día oscuro para nuestra comunidad de las fuerzas del orden del sur de Florida. Nuestras oraciones están con la Oficina del Sheriff de Miami Dade", señala el breve comunicado en su cuenta de Instagram.

El incidente mantiene a las fuerzas del orden desplegadas, ocurrió en la zona de la 12242 SW 128th Street, según información preliminar.

El agente fue trasladado de urgencia al HCA Florida Kendall Hospital, donde recibe atención médica. Fuentes cercanas al caso indicaron que su condición es reservada, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su estado ni su identidad.

De acuerdo con los primeros reportes, varias patrullas y unidades tácticas se desplazaron hasta un área industrial ubicada en la 122 avenida y 128 calle del suroeste de la ciudad, donde se mantiene un amplio cordón policial mientras los investigadores recaban evidencias.

Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre el origen del tiroteo ni el número de personas involucradas, pero se confirmó que a esta hora el área permanece cerrada y el Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD) solicita a la población evitar transitar por el sector para no interferir con las labores de emergencia.

"Nuestros pensamientos están con nuestro oficial herido y su familia. Estamos trabajando para esclarecer lo ocurrido", indicó un portavoz del cuerpo policial.

Esta es una noticia en desarrollo. Diario Las Américas actualizará la información conforme se conozcan nuevos detalles.

