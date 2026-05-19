martes 19  de  mayo 2026
VANDALISMO

Cámaras de vigilancia permiten identificar y arrestar a dos hombres tras pintar referencias nazis en Miami Beach

Los sospechosos fueron localizados en un hotel de la ciudad después de que el sistema de videovigilancia ayudara a reconstruir un acto de vandalismo contra un banco de Lummus Park. Ambos enfrentan cargos por daños a la propiedad.

Gunther Jekschtat, de 63 años y Christoph Rehak, de 58.

Gunther Jekschtat, de 63 años y Christoph Rehak, de 58.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI BEACH. – A pocas horas después de que aparecieran una esvástica y referencias a Adolf Hitler sobre un banco de Lummus Park, investigadores del Departamento de Policía de Miami Beach (MBPD) identificaron a los presuntos responsables mediante el sistema de videovigilancia de la ciudad y los localizaron en un hotel cercano.

Los detenidos fueron identificados como Christoph Rehak, de 58 años, y Gunther Jekschtat, de 63, ambos ciudadanos alemanes, quienes enfrentan cargos por daños a la propiedad por un monto superior a 200 dólares e inferior a $1,000.

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La investigación comenzó el lunes alrededor de las 5:34 p.m., cuando oficiales respondieron a un reporte de vandalismo en las inmediaciones de la calle 12 y Ocean Drive. Al llegar, encontraron una esvástica y la frase “Adolf Was Here” escritas sobre un banco con los colores de la comunidad LGBTQIA+ ubicado dentro del parque.

Las imágenes captadas por las cámaras municipales permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y seguir los movimientos del grupo después de abandonar el lugar.

De acuerdo con los reportes de arresto, las grabaciones muestran a Rehak solicitando un marcador antes de comenzar a escribir sobre el banco. Mientras tanto, Jekschtat presuntamente se colocó a su lado con el objetivo de dificultar que otras personas observaran lo que estaba ocurriendo.

Las pesquisas condujeron posteriormente a los agentes hasta el Hotel Colony, donde ambos sujetos fueron ubicados y puestos bajo custodia.

Durante las entrevistas realizadas por los detectives, Rehak reconoció haber efectuado las inscripciones y aseguró que se trató de una broma. Además, autorizó la revisión de su teléfono celular, donde los investigadores encontraron fotografías del grafiti, según consta en la documentación judicial.

Jekschtat también admitió que conocía las acciones de su acompañante y reconoció haber intentado cubrirlo mientras cometía la fechoría. El informe policial agrega que posteriormente se disculpó y admitió haber ofrecido una versión falsa de los hechos en un primer momento.

Aunque la legislación de Florida contempla sanciones más severas cuando existen evidencias de motivaciones basadas en prejuicios, los documentos divulgados hasta ahora indican que los investigadores no determinaron inicialmente la intención de cometer un delito de odio.

Las autoridades no han informado si podrían presentarse cargos adicionales a medida que avance el proceso.

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