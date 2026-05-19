Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca

Imagen del gran proyecto en la Casa Blanca, gracias a la generosidad del Presidente y de donantes.

El presidente Donald J. Trump muestra el avance de las obras del gran salón, un enorme proyecto que queda para la posteridad y hecho con su propio dinero y el de donantes privados.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump mostró el martes las obras del salón de baile de la Casa Blanca, un proyecto de 400 millones de dólares que costea de su propio bolsillo.

El multimillonario realizó un recorrido por las obras con periodistas y enseñó el avance del gran proyecto

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"Este es un regalo para Estados Unidos", dijo Trump. "Todo este dinero es mío y de donantes. Es libre de impuestos", pero a los demócratas también les molesta la generosidad y el amor por EEUU del Presidente.

Trump detalló los aspectos de seguridad del proyecto. Dijo que habrá seis niveles bajo tierra para instalaciones militares, centros de investigación y un hospital.

"El salón de baile se convertirá en un escudo para proteger lo que suceda bajo suelo", dijo el presidente de 79 años.

Agregó que los drones "rebotarían" sobre el techo del salón, que según él será una buena ubicación para francotiradores.

FUENTE: Con información de AFP.