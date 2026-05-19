Gobierno interino de Venezuela anuncia la excarcelación de 300 presos políticos

Familiares de presos políticos exigen amnistía en una protesta para exigir la liberación frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación

CARACAS.- El presidente del Parlamento en Venezuela, Jorge Rodríguez , prometió este martes la excarcelación de 300 presos políticos en el transcurso de la semana. Esto en el marco de una Ley de Amnistía promulgada por su hermana y presidenta interina, Delcy Rodríguez.

"Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos en delitos demostrados, pero (otras) por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología", dijo Jorge Rodríguez.

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"Se está cumpliendo más allá de la Ley de Amnistía con un proceso de darle beneficios a esas personas", añadió Rodríguez en una declaración frente a la Asamblea Nacional dominada por el chavismo.

Entre los primeros liberados, según Rodríguez, se encuentran exfuncionarios de la Policía Metropolitana vinculados al golpe de 2002, cuando militares derrocaron momentáneamente al presidente Hugo Chávez (1999-2013).

El diputado mencionó también los casos de una adolescente de 16 años y una mujer septuagenaria, ambas excarceladas el lunes.

Un grupo de 16 presos políticos acusados de delitos vinculados con la industria petrolera en Venezuela fueron excarcelados el martes.

"No le estamos pidiendo nada a nadie (...). Solamente que sepan apreciar el gesto", sostuvo Jorge Rodríguez.

Amnistía condicionada

Organismos de defensa de derechos humanos denuncian que la amnistía se aplica con discrecionalidad por parte de jueces acusados de servir al gobierno.

Según la ONG Foro Penal, cerca de 800 personas han sido excarceladas desde enero, de las cuales 186 salieron mediante la ley de amnistía.

El gobierno interno contabiliza más de 8.000 beneficiados con la normativa, de los cuales 314 han salido de prisión. El resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena, de acuerdo con el parte oficial.

La ley de amnistía, que engloba los 27 años del chavismo en el poder, limita su acción a 13 eventos específicos y deja por fuera casos de supuestos golpes de Estado e intentos de magnicidio denunciados desde el gobierno.

El presidente Donald Trump dijo en declaraciones recientes que los presos políticos serán liberados en Venezuela.

FUENTE: Con información de AFP