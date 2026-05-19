martes 19  de  mayo 2026
SUCESO

Sobreviviente de accidente aéreo queda bajo custodia en investigación federal por narcotráfico

Jonathan Gardiner fue rescatado junto a otras diez personas tras el accidente de una aeronave procedente de Bahamas. Horas después quedó bajo custodia federal acusado de participar en una operación vinculada al tráfico internacional de cocaína.

Jonathan Gardiner, acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.

Jonathan Gardiner, acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.

OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO ORANGE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Lo que comenzó como una operación de rescate frente a la costa de Florida terminó convirtiéndose en un caso federal de narcotráfico para uno de los sobrevivientes del accidente aéreo.

Jonathan Gardiner, uno de los 11 ocupantes rescatados tras la caída de una aeronave en aguas del Atlántico, fue detenido posteriormente por agentes federales acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, según una denuncia judicial.

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El ciudadano bahameño viajaba a bordo de un avión turbohélice Beechcraft modelo 300 King Air que sufrió una falla de motor durante un vuelo entre islas de Bahamas, lo que obligó al capitán a realizar un aterrizaje de emergencia sobre el agua a unas 50 millas de Vero Beach.

De acuerdo con las autoridades aeronáuticas, el medio de transporte había partido de Marsh Harbour, en Great Abaco, con destino a Freeport cuando se produjo la emergencia. El piloto logró poner a salvo a los pasajeros en una balsa salvavidas amarilla mientras esperaban ser rescatados. Tres personas sufrieron lesiones leves.

Mientras los demás accidentados eran trasladados para recibir atención médica, Gardiner volvió a quedar bajo custodia en medio de una investigación que lo vincula con una presunta red internacional dedicada al tráfico de cocaína.

Según la denuncia federal, cuando fue detenido portaba tres teléfonos celulares y una bolsa que contenía aproximadamente 30,000 dólares bahameños. Los investigadores sostienen que parte de ese dinero estaba identificado con el nombre manuscrito de un político de Bahamas mencionado en una pesquisa relacionada con un supuesto envío de entre 900 y 1,000 kilogramos de cocaína procedente de Colombia.

La documentación judicial también hace referencia a una reunión grabada en video durante 2024 entre un presunto narcotraficante colombiano y el político señalado, en la que habrían discutido detalles logísticos para trasladar una gran cantidad de droga a través del archipiélago bahameño.

Los fiscales sostienen que Gardiner habría participado en la conspiración al menos desde 2023 y lo identifican con el alias de “Player”.

La denuncia también lo vincula con una organización investigada en Georgia, donde en 2024 fueron procesadas alrededor de 14 personas por delitos federales relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Los documentos presentados ante la corte revelan que el acusado habría suministrado desde Bahamas un cargamento de varios kilogramos de cocaína que posteriormente llegó a Miami y fue recibido por integrantes de la estructura criminal.

Los registros judiciales indican además que Gardiner fue condenado en 2006 por delitos federales de narcóticos y lavado de dinero. Tras cumplir parte de su sentencia, fue deportado a Bahamas en 2014.

Las otras diez personas que sobrevivieron al accidente fueron trasladadas por vía aérea al Aeropuerto Internacional Melbourne Orlando, donde recibieron los cuidados pertinentes. Las autoridades informaron que todas se encontraban en condición estable.

La Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación para determinar las causas de la falla que provocó la caída de la avioneta.

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