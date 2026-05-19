martes 19  de  mayo 2026
Tensiones

Trump afirma que le ha dado a Irán un "tiempo limitado" en espera de alcanzar un acuerdo

El mandatario estadounidense reiteró a periodistas que esperaba no tener que reiniciar las hostilidades contra Irán

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este martes que decidió darle a Irán un "tiempo limitado" para alcanzar un acuerdo en medio de sus constantes amenazas de reanudar la ofensiva tras el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril y prorrogado en varias ocasiones por el magnate.

Consultado sobre cuánto tiempo estaba dispuesto a esperar para que Irán se sentara a la mesa de negociaciones, contestó con evasivas.

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"Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, el sábado o el domingo. Tal vez a principios de la próxima semana; un período limitado, porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear", expresó el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Ala Este de la Casa Blanca, donde se están llevando a cabo remodelaciones.

Trump volvió a amenazar así a Teherán con retomar la ofensiva en medio del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril. "Nunca le digo a nadie cuándo, pero sabían que estábamos muy cerca (de reanudar los ataques). Estaba a una hora de tomar la decisión de hoy", manifestó.

"Otro gran golpe"

El presidente, no obstante, afirmó que la parte iraní le contactó. "Habían escuchado que había tomado la decisión. Me dijeron: '¿Podría darnos un par de días más?', aseguró, agregando, en otro punto, que espera que no tengan que retomar los ataques, si bien "puede" que tengan que darles "otro gran golpe". "No estoy seguro por ahora", añadió.

Sus palabras se producen después de que asegurara el lunes, en un mensaje publicado en redes sociales, que había suspendido los ataques previstos para este martes tras una petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar ante supuestos avances en las negociaciones, mediadas por Pakistán.

Irán amenazó este mismo martes con "abrir nuevos frentes" en caso de que Estados Unidos e Israel reactiven su ofensiva contra el país. "Si el enemigo comete una nueva estupidez y cae de nuevo en la trampa sionista y lanza otra agresión contra el querido Irán, abriremos nuevos frentes contra él", expresó el portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP

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