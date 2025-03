¿Qué opciones tienen los inmigrantes con Parole humanitario en EEUU, que ya recibieron la carta?

Desde la semana pasada, el DHS envió a inmigrantes una notificación en la que advierte que aquellos que no hayan solicitado un ajuste en su estatus migratorio para continuar legalmente en el país tienen plazo para irse antes del 24 de abril próximo, es decir, 30 días después de la publicación del aviso DHS en el Registro Federal.

Los inmigrantes que no abandonen el país, a pesar de no haber pedido el ajuste de su estatus, podrían serdeportados por parte de las autoridades de inmigración.

Pero ¿cuáles son las opciones que tienen las personas con el Parole Humanitario?

Opciones ante fin del Parole

El cese del Parole o permiso humanitario creada por Biden en 2022 y ordenado por Trump por considerar “excesos" llegales, deja pocas opciones a los inmigrantes que ya recibieron la carta.

La abogada María Herrera Mellado, especialista en el tema, indicó que la medida impone a los inmigrantes “una decisión muy rápida", pero las opciones dependerán mucho del caso en concreto y de la ciudadanía de la persona.

*Salir voluntariamente de EEUU: Esta opción de abandonar el país antes de que expire el plazo indicado puede evitar los procesos de deportación para quienes no cumplen con documentos legales.

*Ley de Ajuste Cubano. Es opción para los inmigrantes cubanos que están sujetos al cese, tras recibir la carta. Esta ley establece que si la persona entró por Parole o si fue inspeccionada, pudieran permanecer en el país y pedir su residencia, explicó.

*Solicitar asilo. Es una de las opciones para inmigrantes de cualquiera de las cuatro nacionalidades implicadas es la solicitud de asilo, pero tienen que haberla presentado al llegar, “tienen que demostrar persecución y también tiene derecho a recibir su revisión administrativa. Eso está claro”, dijo la especialista.

No obstante, se considera que para el asilo no todas las personas califican, por lo que es recomendable consultar a abogados de inmigración para que evalúen el caso particular.

Ajuste de estatus

*Solicitar otro estatus migratorio: Si califican, también pueden solicitar el ajuste de estatus (por familia o empleo), antes del 24 de abril para obtener un estatus legal dependiente del documento aprobado. O también solicitud de visados como la U o T para aquellas víctimas de crímenes o de trata.

*Peticiones pendientes: Si las personas tienen ya una solicitud inmigratoria en proceso (como asilo o ajuste) podrían quedarse mientras se resuelve, pero deben haberla presentado antes del fin del parole “y ser conscientes de que si resultan denegadas pueden esos meses contarlos como si hubieran estado fuera de estatus”.

Es indispensable consignar los formularios requeridos en forma oportuna ante las autoridades estadounidenses.

Otros abogados indican como otra opción para venezolanos y haitianos el Estatus de Protección Temporal (TPS) pero permiso humanitario también está sujeto a cancelación el 3 de abril próximo, por parte de la administración Trump.

FUENTE: Entrevista a la abogada María Herrera Mellado, con información de Redacción DLA, CNNesespañol