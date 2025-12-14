Candidata demócrata a la Cámara de Florida por Distrito 113: "La gente necesita menos teatro político"

Gloria Romero Roses, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 113.

MIAMI. – La empresaria demócrata Gloria Romero Roses, nacida en Bogotá, con más de 40 años de experiencia en desarrollo inmobiliario y proyectos sociales, lanzó su candidatura a la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 113, con la promesa de “luchar por cada residente de Miami para que tenga la libertad de estar seguro, sano y próspero”, en un momento en que el escaño permanece vacante desde la salida de la representante Vicki López y el gobernador Ron DeSantis aún no ha llamado a una elección especial.

Gloria Romero Roses nació en Bogotá, Colombia, hija de madre colombiana y padre tejano de tercera generación, de ascendencia mexicana. Sus padres se conocieron en California, pero el matrimonio no perduró.

A los siete años se mudó a Florida con su madre y su abuela. Su madre, enfermera, la crio sola en medio de dificultades económicas, encadenando turnos dobles, agravados por problemas de artritis.

“Tengo una memoria muy clara de estar muchas noches en la cocina con ella, tratando de figurarse cómo iba a pagar la hipoteca, la electricidad y asegurar que tuviéramos comida en el refrigerador para la semana”, recordó.

Estudió Administración y Negocios en Florida International University (FIU). Trabajó a tiempo completo como administradora de condominios para poder pagar la universidad y obtuvo su licencia a los 20 años. Más tarde completó una maestría en Negocios y Administración en la Universidad de Miami.

El sector inmobiliario

Romero Roses comenzó su trayectoria en una constructora sin fines de lucro -Community Development Corporation-, enfocada en vivienda social. Entre 1995 y 1998, trabajó en dos tipos de proyectos: vivienda asequible y revitalización de comercios en vecindarios de bajos recursos.

Esa experiencia, dijo, le permitió comprender de primera mano los límites del sistema actual. “El sistema no está diseñado para la construcción masiva” de vivienda, afirmó. Señaló que el condado Miami-Dade arrastra un déficit de unas 90.000 unidades para familias cuyos ingresos no superan los 75.000 dólares anuales. “No se construye suficiente” para que las familias trabajadoras puedan permanecer en la comunidad. Después de esta experiencia, dio el salto al sector privado. Primero, vendiendo lotes urbanizables y luego, trabajando para The Related Group en proyectos de lujo, donde, asegura, obtuvo una visión “completa” del mercado inmobiliario.

“Mi último proyecto fue The Icon. El terreno solo fue 54 millones de dólares”, comentó.

La alta exigencia del sector la llevó a un punto en el que debió elegir entre carrera profesional y vida personal:

“Llegó un momento en que tuve que escoger entre mi familia y la compañía. Yo elegí la familia. Entonces me salí de Related y empecé a hacer project management como freelance, con mi propia consultoría y la flexibilidad de trabajar en distintos proyectos”.

El cuidado de ancianos

El diagnóstico de Alzheimer de su madre cambió de nuevo el rumbo de su vida. Frustrada por las ineficiencias del sistema de cuidado a estos enfermos decidió comprar y operar un hogar de ancianos de 52 camas.

Según afirmó, su modelo se basó en tres ejes: dignidad para los residentes, apoyo a las familias y salarios justos para los empleados. “Demostré que un cuidado asequible y de alta calidad era posible". Vendió el negocio en 2020 y, desde entonces, se ha dedicado a invertir y a apoyar a otros emprendedores en el desarrollo de sus negocios.

Motivaciones en política

Romero Roses sostuvo que se lanzó a la política con la convicción de que “los habitantes de Miami merecen un liderazgo que resuelva problemas, en vez de crearlos”.

También dijo haberse motivado, tras la reciente muerte de su padre, al investigar su historia familiar y descubrir la vida dura de trabajador migrante que él había llevado. Ese hallazgo la hizo especialmente sensible frente a la “demonización de los inmigrantes” y a la necesidad de combinar seguridad fronteriza con compasión.

Otro punto de inflexión en su toma de decisión fue la fundación de Move Miami Forward, la iniciativa comunitaria con la que "encuestó a unos 1.000 votantes y tocó 4.500 puertas" en el distrito 113.

“Oímos claramente la necesidad de vivienda asequible y el sufrimiento de muchos residentes de la ‘sandwich generation’, atenazados en la difícil tarea cuidar a hijos y abuelos al mismo tiempo. La gente quiere menos teatro político y más soluciones”, resumió.

Pilares de su plataforma

De su experiencia vital surgen sus promesas como representante. “Cuando yo digo que voy a luchar por Miami es para cada habitante que tenga la libertad de estar seguro, sano y próspero”, repite Romero Roses. Un compromiso que bascula en tres pilares principales

Acelerar la construcción de vivienda asequible

La prioridad es encarar el déficit de 90.000 unidades para quienes ganan hasta 75.000 dólares al año. En este contexto, considera que el Estado debe, acelerar la financiación de proyectos de vivienda asequible para este segmento, reducir la burocracia que ralentiza los desarrollos y colaborar con Condados y Ciudades para reutilizar propiedades “subutilizadas”, como edificios y centros comerciales vacíos o abandonados.

“No nos podemos darnos el lujo de descartar lo que tenemos disponible. En momentos de crisis, debemos incentivar a esos dueños para que construyan las unidades que necesitamos”, sostuvo.

No obstante, reconoció que levantar 90.000 unidades es un plan, como mínimo, de diez años, dada la duración de los procesos de estudios previos, permisos y construcción. Por ello, indicó que el Estado debe jugar un rol claro y coordinador para acelerar el ritmo.

Cuidado infantil y apoyo a las familias

Para Romero Roses, las familias son “el motor de la economía”. Una de las quejas recibidas de la comunidad es la falta de guarderías para niños. Por lo que ve indispensable crear más centros de cuidado infantil tipo Pre-K, impulsar innovaciones público-privadas para ampliar la oferta de servicios y fortalecer la formación de educadores y emprendedores en primera infancia.

Citó su experiencia como presidenta de la junta directiva de The Women’s Fund Miami-Dade durante la pandemia, cuando el sistema de cuidado infantil colapsó y muchas mujeres tuvieron que asumir simultáneamente trabajo remoto y cuidado de hijos.

Como ejemplo de soluciones, mencionó la creación de un programa de credenciales en educación infantil en las escuelas secundarias de Miami-Dade, que busca formar a futuros educadores y propietarios de centros de cuidado infantil. Su aspiración es escalar ese tipo de iniciativas a nivel estatal.

Cuidado de ancianos y lucha contra el Alzheimer

Romero Roses subrayó que Miami-Dade tiene una de las tasas más altas del país de diagnósticos de Alzheimer y una gran población de adultos mayores, con un riesgo de padecerlo, especialmente elevado entre hispanos.

Su propuesta contempla realizar inversiones estratégicas en programas de prevención y concienciación desde edades tempranas. Según afirmó, los cambios en el estilo de vida y el acceso a cuidados preventivos a los 20, 30 y 40 años pueden reducir en hasta un 40 % el riesgo futuro.

Aboga por mayor difusión sobre la importancia de la detección temprana y los tratamientos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, para retrasar la progresión de la enfermedad. Quiere crear un “Elders Trust” o “Seniors Trust”, inspirado en el Children’s Trust, para financiar una infraestructura de cuidados de ancianos, como centros de día, servicios de enfermería a domicilio y programas de apoyo a cuidadores, tomando como referencia modelos ya existentes en otros estados.

“La forma en que cuidamos a nuestros hijos y a nuestros ancianos es un reflejo de quiénes somos”, afirmó, convencida de que este tema trasciende las divisiones partidistas.

Seguros e impuestos

La candidata demócrata criticó con dureza el funcionamiento del mercado de seguros en Florida. Afirmó que algunas aseguradoras “hacen trampa” al no reportar adecuadamente sus ganancias a la Oficina de Regulación de Seguros y esconder beneficios en subsidiarias, mientras los residentes enfrentan primas cada vez más altas.

Prometió luchar para que estas empresas rindan cuentas y, que, sobre la base de los beneficios reales obtenidos durante varios años, se calcule un posible reembolso para los floridanos que hayan pagado sus pólizas.

Impuestos y transparencia

Al abordar el tema de los impuestos de propietario, Romero Roses mostró su preocupación por las propuestas que apuntan a “eliminar” tributos sin explicar cómo se mantendrían servicios esenciales. Recuerda que los parques, la limpieza de calles, los centros de día para ancianos y otros muchos programas dependen, en gran medida, de esos recursos.

“Tal vez eliminarlos es un poco extremo, dijo. Lo que necesitamos es transparencia en cómo se usan nuestros impuestos”, afirmó.

También cuestionó los “mandatos no financiados” que la Legislatura estatal impone a gobiernos locales sin acompañar fondos. Propuso que los residentes pregunten en sus Ciudades y en el Condado qué porcentaje del presupuesto se destina a cumplir esos mandatos, para evaluar si ciertos costos deberían ser asumidos por el Estado y no por los contribuyentes locales.

Inmigración: Trump y DeSantis

Consultada sobre el impacto de las políticas migratorias del presidente Donald Trump y del gobernador Ron DeSantis en el sur de Florida, Romero Roses se mostró crítica con el tono del debate. “Es muy frustrante ver la demonización del inmigrante. Un gran porcentaje de la población del estado y de nuestra ciudad es de origen inmigrante, y nuestro éxito se debe a ese espíritu emprendedor y trabajador.”

Defiende la necesidad de una frontera segura y leyes claras, pero subraya que la responsabilidad de modernizar el sistema de asilo y crear vías legales de migración laboral recae en el Congreso federal.

Propone actualizar las leyes de asilo político, que considera desfasadas frente a las transformaciones globales y climáticas, crear vías legales y temporales de trabajo (work visas) para cubrir las necesidades de la fuerza laboral y sostener la innovación económica. Al mismo tiempo, cuestionó el gasto estatal en centros de detención migratoria, como el polémico “Alligator Alcatraz”, y compara las millonarias inversiones para construirlos con las listas de espera de miles de familias que necesitan ayuda para cuidar a sus ancianos o acceder a subsidios de cuidado infantil en el estado.

“Un presupuesto estatal es una reflexión de nuestras prioridades y de nuestros valores”, resumió. “No somos nosotros, como Estado, los que deberíamos estar haciendo el trabajo del Gobierno federal en inmigración; nuestro deber es cuidar a las familias y a los ancianos de Florida”.

Aborto y fe personal

Romero Roses se define como mujer de fe y católica. Sobre el aborto, lo considera un tema moralmente complejo en el que el gobierno “no debería sustituir la conciencia individual”.

“Yo creo que la conciencia es lo más importante para discernir un tema complejo moralmente. No creo que sea el rol del gobierno decirle a una mujer qué decisión tomar. Tengo confianza en que una mujer puede discernir en conciencia y tomar una decisión moral.”

Política y bipartidismo

En un distrito tradicionalmente bisagra, donde conviven votantes demócratas, republicanos y sin afiliación partidista, la candidata aseguró que el énfasis de su campaña estará en las soluciones y no en las siglas.

“Este distrito está menos interesado en el partido y más interesado en las soluciones. El partidismo es más para el teatro político y menos para resolver”, sostuvo.

En ese contexto, dijo sentirse entusiasmada ante la posibilidad de construir una coalición “de centro” en temas que afectan por igual a demócratas y republicanos, como el Alzheimer y el cuidado de ancianos. Afirmó confiar en que muchos legisladores conservadores y personas de fe compartirán esa prioridad.

Distrito con cinco aspirantes

El Distrito 113 de la Cámara de Representantes de Florida quedó vacante tras la designación de la republicana Vicki López como comisionada del Distrito 5 de la Comisión de Miami-Dade, en reemplazo de Eileen Higgins.

Hasta la fecha, el gobernador Ron DeSantis no ha convocado la elección especial para ocupar el escaño, por lo que el distrito se encamina a comenzar el período legislativo sin representación en Tallahassee, se quejó.

Cinco aspirantes esperan que el mandatario fije la fecha, además de Romero Roses, están en campaña, el también demócrata Justin Mendoza Routt y los republicanos Bruno Barreiro, excomisionado del Condado Miami-Dade; Tony Díaz, consultor y activista político y Frank Lago, broker de bienes raíces comerciales.

“Lo único justo en el free state of Florida es tener una elección especial”, subrayó Romero Roses, al cuestionar que los residentes del Distrito 113 aún se mantengan sin voz en la Cámara.

