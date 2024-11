Candidato republicano lucha por retener cargo de secretario de la corte y controlador

El abogado conservador se impuso en las elecciones primarias republicanas de agosto al no tener rival, sin embargo, en los comicios generales de noviembre se enfrentará a la exsenadora estatal Annette Taddeo.

Logros

En el último año y medio, el candidato republicano ha desempeñado su papel como secretario de la corte y asegura haber realizado cambios positivos en su funcionamiento. “Hemos aumentado el acceso a la oficina con horarios más amplios. El Centro Joseph Caleb, el Centro de Justicia de South Dade y el Centro de Justicia de North Dade abren los jueves y sábados, facilitando así que el público pueda realizar sus trámites legales."

“Hemos creado una unidad móvil que asiste a los residentes en eventos comunitarios”, donde se pueden pagar multas, con el objetivo de hacer los trámites legales más accesibles.

Fernández-Barquín implementó un sistema de notificaciones automáticas para informar a los propietarios de cambios de titularidad en sus propiedades, ayudando a prevenir fraudes.

También destacó iniciativas como los planes de pago para multas: “Si alguien tiene una multa, puede acogerse a un plan de pago sin necesidad de asistir a una oficina, ahora pueden hacerlo a través de internet. También tienen la opción de establecer un pago automático. En estos momentos, hay más de 15.000 personas inscritas en esta modalidad,” subrayó quien fuera representante al Congreso estatal por el Distrito 118.

Licencias suspendidas

Según datos de Miami-Dade, unos 100.000 conductores circulan en el condado con la licencia suspendida. Fernández-Barquín destaca haber ayudado a más de 38.000 residentes a recuperar su licencia para poder manejar legalmente. “Es un problema que afecta a familias enteras. Si una persona no puede manejar, no puede llevar a sus hijos a la escuela ni ir al trabajo sin depender de transporte público.”

“El 70% de las personas con licencia suspendida la tienen debido a impagos de multas de tráfico o a los costos judiciales,” explicó Fernández-Barquín y afirmó haber trabajado para que “los residentes conozcan los recursos disponibles para reinstaurar sus licencias, por ejemplo, a través de la Operación Luz Verde, que elimina algunas tarifas asociadas a estas sanciones, una ayuda que a veces reduce la deuda en más del 30%. Desde que asumí el cargo, hemos ahorrado más de 4.5 millones de dólares a los residentes del condado”, sostuvo el abogado.

Competente

Fernández-Barquín expuso los argumentos con los que respalda su candidatura. “Estoy pidiendo a los votantes que me elijan porque soy abogado, tengo la experiencia y he ejercido la carrera legal por más de 16 años.” Señaló que para ser secretario de la corte es esencial tener una formación legal. “Es importante conocer cómo funcionan las cortes”, una experiencia que su rival no tiene.

“Es crucial tener a un abogado a cargo de esa oficina, alguien que entienda las necesidades de abogados, residentes y jueces. Además, fui defensor público y durante cuatro años y medio, defendí a individuos sin recursos para contratar abogados privados”.

El secretario del tribunal hizo la siguiente observación: "la mitad de los casos en las cortes involucran licencias suspendidas; por eso he puesto tanto énfasis en este tema.”

Fernández-Barquín también estudió Economía en la Universidad Internacional de Florida (FIU), conocimiento que considera útil para supervisar el Departamento de Finanzas del condado, “entiendo de economía y domino las funciones de la oficina; tengo la capacidad para asegurar que las cortes funcionen de manera eficiente. Mi experiencia me permite hablar el lenguaje legal con los jueces y, en términos sencillos, con los residentes”, detalló el candidato republicano.

Futuro

“Mi meta es aumentar los servicios para la comunidad con inteligencia artificial. También planeamos implementar la tecnología blockchain en los registros de propiedades, para asegurar la transparencia y reducir el riesgo de fraude en transacciones.”

A partir de enero, la oficina de Controlador tendrá al Departamento de Finanzas bajo su supervisión. “Vamos a garantizar que los fondos de los impuestos se dirijan a donde fueron destinados por la Comisión y que siempre se usen de manera legal y transparente.”

Fernández-Barquín también consideró fundamental asegurar que servicios básicos para los residentes, como los planes de pago para multas de tráfico, se ejecuten correctamente e insistió en la importancia de que el puesto de secretario del tribunal sea ocupado por un letrado.

