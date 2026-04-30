jueves 30  de  abril 2026
VIOLENCIA

Capturan a sospechoso por homicidio dentro de una tienda de empeño en Fort Pierce

La encargada fue asesinada a tiros dentro del negocio; autoridades identifican a un segundo hombre que aún no ha sido localizado

Landen Julian Ballard, de 20 años.

Landen Julian Ballard, de 20 años.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE FORT PIERCE
Ubicación del local donde ocurrió en el incidente.&nbsp;

Ubicación del local donde ocurrió en el incidente. 

COLLAGE DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Un caso de violencia armada dentro de un establecimiento comercial en la ciudad de Fort Pierce derivó en la detención de un joven señalado como responsable del asesinato de la gerente de una casa de empeño.

El crimen ocurrió en la tienda We Buy Gold and Silver, situada sobre la S. U.S. Highway 1, donde la víctima fue encontrada sin vida tras recibir múltiples impactos de bala.

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Ubicación del local donde ocurrió en el incidente.

Ubicación del local donde ocurrió en el incidente.

Según informó la Policía de Fort Pierce (FPPD), la intervención policial se produjo la noche del martes, luego de que una persona cercana a la víctima acudiera al local ante la falta de respuesta y descubriera la escena.

Las pesquisas preliminares apuntan a que dos individuos ingresaron al negocio y, en circunstancias aún bajo análisis, uno de ellos abrió fuego contra la encargada antes de escapar.

El jefe de la agencia, David Smith, confirmó posteriormente en una rueda de prensa la detención de Landen Julian Ballard, de 20 años, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas.

“Fue un acto de violencia sin sentido”, señaló Smith al referirse al caso.

Mientras tanto, los detectives continúan tras la pista de un segundo implicado, considerado clave para reconstruir con precisión la secuencia del ataque.

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