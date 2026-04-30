jueves 30  de  abril 2026
FRAUDE REINCIDENTE

Surge nuevo caso contra hombre con historial de estafas en el sur de Florida

Detectives señalan que el acusado habría captado dinero de otra víctima tras salir de prisión; enfrenta cargos por hurto mayor y fraude organizado

Damian Castilla, de 52 años.

Damian Castilla, de 52 años.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Un hombre con antecedentes por fraude financiero fue arrestado nuevamente en Miami-Dade, señalado por las autoridades de presuntamente involucrarse en un nuevo caso con características similares al que lo llevó a prisión.

El acusado, Damian Castilla, de 52 años, fue detenido en el área de Miami Lakes por detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

Lee además
David Allen Snyder Jr., de 33 años
SUCESO

Arrestan a un hombre en Miami tras disparar contra auto por llevar una bandera de EEUU
Landen Julian Ballard, de 20 años.
VIOLENCIA

Capturan a sospechoso por homicidio dentro de una tienda de empeño en Fort Pierce

De acuerdo con el informe policial, Castilla había sido condenado en 2023 por fraude organizado, tras un proceso iniciado luego de su arresto en 2020. Posteriormente, salió de prisión en noviembre de 2025 y permanece bajo libertad condicional hasta el año 2045.

Las autoridades sostienen que, tras recuperar la libertad, el acusado habría retomado un patrón similar, presentándose como corredor de materias primas para captar dinero de una nueva víctima bajo la promesa de invertirlo.

Ese mecanismo responde a lo que se conoce como esquema Ponzi, una modalidad fraudulenta en la que los supuestos rendimientos se pagan con fondos de nuevos inversionistas, sin respaldo en actividades reales.

Según la investigación, los fondos recibidos no fueron destinados a inversiones, sino utilizados para beneficio personal.

Castilla fue ingresado en el Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK) y enfrenta cargos de hurto mayor en segundo grado y fraude organizado. Un juez fijó su fianza en 5,000 dólares.

El caso continuará su curso en los tribunales mientras el acusado permanece a la espera de juicio.

Temas
Te puede interesar

Trump llamó "asesino" a Fidel Castro en Miami; Fox News vuelve a poner en circulación el discurso

Reinician vuelos Miami-Caracas, tras 7 años sin conexión directa

Congreso pone fin al bloqueo presupuestario récord en Seguridad Nacional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
SIN FECHA FIJA

Florida: Sesión especial para discutir eliminación de impuesto a la propiedad queda aplazada

El alcalde de la ciudad de Nueva York, el musulmán socialista, Zohran Mamdani. 
NUEVA YORK

Zohran Mamdani exige más dinero estatal para afrontar déficit: "La crisis es de magnitud histórica"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
POLÍTICA

Rubio advierte a Cuba que no permitirá que "adversarios" de EEUU operen inteligencia desde la isla

Imagen del Puerto de Miami.
RESULTADOS

La economía de EEUU crece un 2% en el primer trimestre

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal.
WASHINGTON

Congreso pone fin al bloqueo presupuestario récord en Seguridad Nacional

Te puede interesar

Trabajadores agrícolas en Estados Unidos en plena faena de siembra.
Economía

EEUU amplía el acceso a cuentas de retiro para trabajadores de bajos ingresos y sin plan laboral

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump     video
ARCHIVO VIRAL

Trump llamó "asesino" a Fidel Castro en Miami; Fox News vuelve a poner en circulación el discurso

Inauguran vuelos entre Miami y Caracas. 
INAUGURACIÓN HISTÓRICA

Reinician vuelos Miami-Caracas, tras 7 años sin conexión directa

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
Falta de apoyo

Trump advierte a España e Italia que retiraría tropas por postura de estos países ante guerra contra Irán

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal.
WASHINGTON

Congreso pone fin al bloqueo presupuestario récord en Seguridad Nacional