Surge nuevo caso contra hombre con historial de estafas en el sur de Florida

MIAMI. – Un hombre con antecedentes por fraude financiero fue arrestado nuevamente en Miami-Dade, señalado por las autoridades de presuntamente involucrarse en un nuevo caso con características similares al que lo llevó a prisión.

El acusado, Damian Castilla, de 52 años , fue detenido en el área de Miami Lakes por detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

VIOLENCIA Capturan a sospechoso por homicidio dentro de una tienda de empeño en Fort Pierce

SUCESO Arrestan a un hombre en Miami tras disparar contra auto por llevar una bandera de EEUU

De acuerdo con el informe policial, Castilla había sido condenado en 2023 por fraude organizado, tras un proceso iniciado luego de su arresto en 2020. Posteriormente, salió de prisión en noviembre de 2025 y permanece bajo libertad condicional hasta el año 2045.

Las autoridades sostienen que, tras recuperar la libertad, el acusado habría retomado un patrón similar, presentándose como corredor de materias primas para captar dinero de una nueva víctima bajo la promesa de invertirlo.

Ese mecanismo responde a lo que se conoce como esquema Ponzi, una modalidad fraudulenta en la que los supuestos rendimientos se pagan con fondos de nuevos inversionistas, sin respaldo en actividades reales.

Según la investigación, los fondos recibidos no fueron destinados a inversiones, sino utilizados para beneficio personal.

Castilla fue ingresado en el Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK) y enfrenta cargos de hurto mayor en segundo grado y fraude organizado. Un juez fijó su fianza en 5,000 dólares.

El caso continuará su curso en los tribunales mientras el acusado permanece a la espera de juicio.